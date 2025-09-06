PODCAST CANLI YAYIN

🔴 CANLI | Türkiye - İsveç

A Milli Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) son 16 turunda İsveç ile kozlarını paylaşıyor. Türkiye - İsveç maçının takvim.com.tr'den canlı skorunu takip edebilirsiniz.

Türkiye, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda çeyrek finale yükselmek için İsveç ile kozlarını paylaşıyor.

ÇEYREKLERE GÖRE CANLI SKORLAR (SAYFA SÜREKLİ GÜNCELLENECEKTİR)

1. ÇEYREK | TÜRKİYE - İSVEÇ: 20-23
2. ÇEYREK | TÜRKİYE - İSVEÇ: 35-39


GRUP LİDERİ OLARAK ÇIKTI

A Grubu'nda Sırbistan, Letonya, Portekiz, Estonya ve Çekya ile mücadele eden ay-yıldızlı ekip, oynadığı 5 karşılaşmadan da galip ayrıldı. Bu sonuçla grubu lider tamamlayan milliler, son 16 turuna moralli bir şekilde yükseldi.

İSVEÇ 4. OLDU

Rakip İsveç ise B Grubu'nda Almanya, Litvanya, Finlandiya, Karadağ ve Büyük Britanya ile karşılaştı. Yalnızca bir galibiyet elde edebilen İsveç, grubu 4. sırada bitirdi ve son 16 turuna adını yazdırdı.


RAKİP POLONYA VEYA BOSNA HERSEK

Milliler, İsveç'i geçmesi halinde çeyrek finalde Polonya – Bosna Hersek maçının galibiyle karşılaşacak. Bu karşılaşma da Türkiye'nin şampiyona hedefleri açısından büyük önem taşıyor.

