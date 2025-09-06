🔴 CANLI | Türkiye - İsveç

Türkiye, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası 'nda çeyrek finale yükselmek için İsveç ile kozlarını paylaşıyor.



GRUP LİDERİ OLARAK ÇIKTI

A Grubu'nda Sırbistan, Letonya, Portekiz, Estonya ve Çekya ile mücadele eden ay-yıldızlı ekip, oynadığı 5 karşılaşmadan da galip ayrıldı. Bu sonuçla grubu lider tamamlayan milliler, son 16 turuna moralli bir şekilde yükseldi.

İSVEÇ 4. OLDU

Rakip İsveç ise B Grubu'nda Almanya, Litvanya, Finlandiya, Karadağ ve Büyük Britanya ile karşılaştı. Yalnızca bir galibiyet elde edebilen İsveç, grubu 4. sırada bitirdi ve son 16 turuna adını yazdırdı.