🔴 CANLI | Türkiye - İsveç

Türkiye, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda çeyrek finale yükselmek için İsveç ile kozlarını paylaşıyor.
ÇEYREKLERE GÖRE CANLI SKORLAR (SAYFA SÜREKLİ GÜNCELLENECEKTİR)
1. ÇEYREK | TÜRKİYE - İSVEÇ: 20-23
2. ÇEYREK | TÜRKİYE - İSVEÇ: 35-39
GRUP LİDERİ OLARAK ÇIKTI
A Grubu'nda Sırbistan, Letonya, Portekiz, Estonya ve Çekya ile mücadele eden ay-yıldızlı ekip, oynadığı 5 karşılaşmadan da galip ayrıldı. Bu sonuçla grubu lider tamamlayan milliler, son 16 turuna moralli bir şekilde yükseldi.
İSVEÇ 4. OLDU
Rakip İsveç ise B Grubu'nda Almanya, Litvanya, Finlandiya, Karadağ ve Büyük Britanya ile karşılaştı. Yalnızca bir galibiyet elde edebilen İsveç, grubu 4. sırada bitirdi ve son 16 turuna adını yazdırdı.
RAKİP POLONYA VEYA BOSNA HERSEK
Milliler, İsveç'i geçmesi halinde çeyrek finalde Polonya – Bosna Hersek maçının galibiyle karşılaşacak. Bu karşılaşma da Türkiye'nin şampiyona hedefleri açısından büyük önem taşıyor.