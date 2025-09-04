PODCAST CANLI YAYIN

Edirnespor çekildi Somaspor tur atladı!

Ziraat Türkiye Kupası 1. Tur maçında Somaspor, rakibi Edirnespor sahadan çekildiği için tur atlayan taraf oldu.

Giriş Tarihi:
Edirnespor çekildi Somaspor tur atladı!

Ziraat Tükiye Kupası'nda Somaspor, ilk turda Edirnespor maçı için uzak deplasmana gittiğiyle kaldı.

Mali sıkıntıları aşamayan 3'üncü Lig ekibi Edirnespor, Edirne Şehir Stadı'ndaki maçta ilk 11'i bile tamamlayamayıp sahaya yalnız 9 futbolcuyla, yedekleri olmadan çıktı.

Maçın henüz başlarında 3 Edirneli futbolcu sakatlık gerekçesiyle çıkıp takım 6 kişi kalınca hakem maçı tatil etti. Somaspor hükmen galip ilan edilip tur atlayacak. 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta pazar günü Mardin 1969 Spor'u konuk edecek Somaspor, 3 yıldır yolunu gözlediği yeni stadındaki eksiklikleri bu maça kadar gidermeye çalışıyor.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CHP’nin Ataşehir Kongresi yapılmayacak! Seçim çalışmaları durduruldu
SDG/YPG kaşınıyor! İsrail "Suriye" sözü mü verdi? Tom Barrack’ın çelişkisi | YPG’den bölücü tehditler ve kirli temaslar
Vakıf Katılım
Ankara'da sürpriz Cumhur zirvesi! Başkan Erdoğan ve Bahçeli bir araya gelecek!
Savcı Ercan Kayhan bıçaklanarak öldürüldü! Katil Mustafa Can Gül için tutuklama talebi | Cinayeti planladı mı? İlk ifadesi ortaya çıktı
Milliler Gürcistan karşısında! Montella'dan farklı 11
Türk Telekom
Gürsel Tekin pazartesi günü CHP İstanbul il binasına gideceğini açıkladı | Olay gönderme: "Gerçek Cumhuriyet Halk Partilileriz"
Teknoloji lobicileri tekelci Google’ın arkasında! ABD’de “tarihi dava” devam ediyor
CHP'de 15 Eylül sancısı: Kemal Kılıçdaroğlu'nun ofisinde büyük hareketlilik! Özgür Özel'in planı | İşte masadaki senaryolar
Yenidoğan Çetesi davası başladı! Bebek katilleri yeniden hakim karşısında
Fenerbahçe'de 4. İsmail Kartal dönemi!
Google çöktü operasyon ortaya çıktı! 3 yıllık siber saldırı: Savunma ve medya şirketlerini klonlayıp yasa dışı porno ve bahis sitelerine yönlendirdiler
"Şaibe" davası öncesi çok konuşulacak gelişme! Kurultay dosyasına bakan mahkeme "İstanbul dosyalarını" istedi
Fenerbahçe'ye Real Madrid'den 2 yıldız birden!
Google çöktü her şey durdu! Uzmanlardan yerli uygulamalar ve Dijital Telif Yasası çağrısı
Asrın inşasında 300 bin yuva tamam! Başkan Erdoğan anahtar teslim törenine katılacak
MSB'den SDG'ye net mesaj: Suriye'deki süreci sabote etmeyin
Google ve YouTube'a erişim sorunu! Neden giriş yapılamıyor?
Aynı annesi! MasterChef Danilo Zanna’nın gözlerden uzak büyüttüğü oğlu babasının boyuna yetişti!