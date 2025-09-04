Bursaspor - Söğütspor | CANLI YAYIN

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda 2025-2026 sezonu devam ediyor. Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda Bursaspor ile Söğütspor karşı karşıya geliyor.
İki takımın da tek hedefi sahadan galibiyetle ayrılabilmek. Mücadeleyi takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz.
ASpor CANLI YAYIN
BURSASPOR - SÖĞÜTSPOR MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Bursaspor - Söğütspor maçı saat 21.00'de başladı.
Mücadele A Spor'dan canlı yayınlanmaktadır.