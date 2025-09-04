12 Dev Adam son 16’da İsveç’le karşılaşıyor: Türkiye-İsveç maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda gösterdiği başarılı performansla son 16 turuna kaldı. A Grubu'ndaki son maçında Sırbistan'ı 95-90 mağlup eden 12 Dev Adam, üst tura yükselerek çeyrek finale giden yolda İsveç ile karşılaşacak. Peki Türkiye-İsveç maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte maç bilgileri…

(Kaynak: AA) TÜRKİYE-İSVEÇ MAÇI NE ZAMAN? A Milli Erkek Basketbol Takımımız, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası son 16 turunda İsveç ile karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele, 6 Eylül günü Letonya'nın başkenti Riga'da oynanacak. İsveç ise turnuvada B Grubu'nu dördüncü sırada tamamladı. 12 Dev Adam, son 16 turunda sahaya çıkıyor. Türkiye ile İsveç arasındaki bu heyecan dolu karşılaşmanın tarihi ve saati basketbolseverler tarafından merakla bekleniyor.