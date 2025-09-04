PODCAST CANLI YAYIN

12 Dev Adam son 16’da İsveç’le karşılaşıyor: Türkiye-İsveç maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

A Milli Erkek Basketbol Takımımız, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda A Grubu'ndaki son maçında Sırbistan’ı 95-90 mağlup ederek son 16 turuna yükselmeyi başardı. 12 Dev Adam, bu kritik galibiyetle çeyrek finale giden yolda İsveç ile eşleşti. Peki Türkiye-İsveç maçı ne zaman, saat kaçta? İşte canlı yayın bilgileri…

Giriş Tarihi:
12 Dev Adam son 16’da İsveç’le karşılaşıyor: Türkiye-İsveç maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda gösterdiği başarılı performansla son 16 turuna kaldı. A Grubu'ndaki son maçında Sırbistan'ı 95-90 mağlup eden 12 Dev Adam, üst tura yükselerek çeyrek finale giden yolda İsveç ile karşılaşacak. Peki Türkiye-İsveç maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte maç bilgileri…

(Kaynak: AA)(Kaynak: AA)

TÜRKİYE-İSVEÇ MAÇI NE ZAMAN?

A Milli Erkek Basketbol Takımımız, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası son 16 turunda İsveç ile karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele, 6 Eylül günü Letonya'nın başkenti Riga'da oynanacak. İsveç ise turnuvada B Grubu'nu dördüncü sırada tamamladı.

12 Dev Adam, son 16 turunda sahaya çıkıyor. Türkiye ile İsveç arasındaki bu heyecan dolu karşılaşmanın tarihi ve saati basketbolseverler tarafından merakla bekleniyor.

(Kaynak: AA - A Milli Takım'ın aday kadrosu)(Kaynak: AA - A Milli Takım'ın aday kadrosu)

Türkiye, Avrupa şampiyonasında Sırbistan ile bugüne kadar beş kez mücadele etti. Bu maçların ikisini kazanmayı başaran Milliler, üç karşılaşmadan ise mağlup ayrıldı. Türkiye'nin Sırbistan'a karşı ilk galibiyeti ise 2009 yılında geldi.

Turnuvadaki ilk yenilgisini alan Sırbistan, grubunu ikinci sırada tamamladı ve son 16 turunda Finlandiya ile eşleşti.

(Kaynak: AA)(Kaynak: AA)

TÜRKİYE-İSVEÇ MAÇI HANGİ KANALDA?

Maç, Türkiye saatiyle 12.00'de başlayacak. Kritik karşılaşmanın TRT Spor ekranlarından tekrar yayınlanması bekleniyor.


Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Google ve YouTube'a erişim sorunu! Neden giriş yapılamıyor?
Dananın kuyruğu 15 Eylül'de kopacak: Kemal Kılıçdaroğlu'nun ofisinde büyük hareketlilik! Hangi senaryolar konuşuluyor?
Vakıf Katılım
Milliler Gürcistan karşısında! Montella'dan farklı 11
Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan boğazından bıçaklanarak öldürüldü! Katil adliyeye sevk edildi | Savcı ve cani aynı karede
CHP’de birbirini şikayet furyası! İç savaş bitmiyor: Partide kaos büyüyor
Türk Telekom
Fenerbahçe'ye Real Madrid'den 2 yıldız birden!
Milyonlara 2026 zammı yolda! En düşük emekli ve memur maaşı ne kadar olacak? Enflasyon tahminine göre 2 farklı hesap
Başkan Erdoğan’dan MYK’da Terörsüz Türkiye talimatı: Odaklanmalıyız
CHP'li Özgür Özel Başkan Erdoğan'ı hedef aldı! Tepkiler peş peşe: "Bu seviyesiz dil siyasi çaresizliğin en dip noktasıdır"
Özgür Özel "balıklar korkuyor füze atışı yapılmasın" demişti! Dalga konusu olan Özel'in iddiaları rakamlarla çöktü | Sinop'ta balık rekoru
Bodrum milyarderlerin mega yatlarına ev sahipliği yapıyor
Fenerbahçe’de yeni teknik direktör arayışı hız kazandı! En güçlü aday İsmail Kartal
Seyhan'a böyle çöktüler! CHP'li başkan vekilinden itiraf | "125 bankamatikçi var"
Çalışan emeklilere çift maaş fırsatı! Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi neleri değiştirecek?
Gürsel Tekin'e dün ihraç bugün savunma! CHP'de bir yeni fıkra daha: "Kararını tanımadıkları" mahkemeye itiraz dilekçesi verdiler
Naaşı denizin 68 metre altındaydı! Halit Yukay'ın cansız bedeni tek parça olarak çıkarıldı
CHP'li Beykoz Belediyesi'ndeki yolsuzluk davasında 3'ünci gün! Satan satana: Veli Bey belediyeye akrabalarını doldurdu
Aynı annesi! MasterChef Danilo Zanna’nın gözlerden uzak büyüttüğü oğlu babasının boyuna yetişti!