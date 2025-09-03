Vincenzo Montella'dan kaleci itirafı! Dört yıldız için flaş sözler

Vincenzo Montella (AA)

KALECİ AÇIKLAMASI

"Bizim 4 tane kalecimiz var. Kim oynarsa oynasın, içimiz çok rahat maça çıkıyoruz. Böyle bir şansımız var. Kimin oynayacağını söylemiyoruz tabii ki."

"GELİŞEN BİR MİLLİ TAKIMI VAR"

"Gürcistan, çok saygı duyduğum bir takım. Son yılda gelişen bir milli takım var. Avrupa Şampiyonası'nda da milletini gururlandıran bir takım tıpkı bizim gibi. Neler yaptıklarını biliyoruz, zorlu bir maç ama biz hazırız! Elimizden geleni yapacağız."

ARDA GÜLER'İN ROLÜ

Arda Güler, Real Madrid'de orta sahada oynuyor şu anda. Sizin taktiğinizde bir şey değişebilir mi, aynı pozisyonda mı kalacak?

"Ben Arda Güler'in tüm maçlarını izledim bu sene. Forvet arkasında da, orta sahada da oynadığını gördüm. Farklı pozisyonlarda gördük. Tüm alanları görebilen ve her yerde oynayabilen bir futbolcu. Farklı pozisyonlarda oynama yeteneğine sahip bir oyuncu kendisi."

Transfer sezonundayız. Kadrodaki birçok oyuncu transferlerini tamamladı, bazıları transfer görüşmelerine devam ediyor. Takımın durumu nasıl? Ekstra bir motivasyon konuşması yaptınız mı?

"Bu bizim elimizde olan bir şey değil. Böyle bir döneme denk geldik. Birçok futbolcu vardı bu transfer döneminde transfer olan ve konuşulan ama büyük futbolcular bundan etkilenmez. Herhangi bir sorun olduğunu düşünmüyorum bu konuda."

"İSTEDİĞİMİZ SONUCU ALACAĞIZ"

"Gürcistan Teknik Direktörü Sagnol, "Grupta ilk maçımız ama en önemli maçımız." dedi. Hocamız da aynı şekilde düşünüyor mu?"

"Tabii ki kuşkusuz bu en önemli maçımız. Avrupa Şampiyonası'nda da dile getirdim zorlu bir rakip olduklarını, ne kadar önemli bir rakip olduklarını biliyoruz. Hazırlığımızı yaptık, istediğimiz sonucu almak için sahada olacağız."

"NELERLE KARŞILAŞABİLECEĞİMİZİ BİLİYORUZ"

"Bu stadyumda sıcak bir atmosfer olacağını biliyoruz. Scout ekibimizden de gelenler oldu. Nelerle karşılaşabileceğimizi biliyoruz. Her maçın hikayesi farklıdır. Bütün varyasyonlara karşı hazırlığımızı yaptık. İstediğimiz sonucu alabilmek adına yarın sahada olacağız."