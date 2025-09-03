PODCAST CANLI YAYIN

Vincenzo Montella'dan kaleci itirafı! Dört yıldız için flaş sözler

A Milli Futbol Takımımızın Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Gürcistan ile oynanacak olan zorlu randevu öncesinde açıklamalarda bulundu. İtalyan çalıştırıcı, kalede hangi ismin olacağına dair görüşlerini paylaştı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Vincenzo Montella'dan kaleci itirafı! Dört yıldız için flaş sözler

Vincenzo Montella, Gürcistan karşılaşması öncesinde konuştu.

Vincenzo Montella (AA)Vincenzo Montella (AA)

KALECİ AÇIKLAMASI

"Bizim 4 tane kalecimiz var. Kim oynarsa oynasın, içimiz çok rahat maça çıkıyoruz. Böyle bir şansımız var. Kimin oynayacağını söylemiyoruz tabii ki."

"GELİŞEN BİR MİLLİ TAKIMI VAR"

"Gürcistan, çok saygı duyduğum bir takım. Son yılda gelişen bir milli takım var. Avrupa Şampiyonası'nda da milletini gururlandıran bir takım tıpkı bizim gibi. Neler yaptıklarını biliyoruz, zorlu bir maç ama biz hazırız! Elimizden geleni yapacağız."

ARDA GÜLER'İN ROLÜ

Arda Güler, Real Madrid'de orta sahada oynuyor şu anda. Sizin taktiğinizde bir şey değişebilir mi, aynı pozisyonda mı kalacak?

"Ben Arda Güler'in tüm maçlarını izledim bu sene. Forvet arkasında da, orta sahada da oynadığını gördüm. Farklı pozisyonlarda gördük. Tüm alanları görebilen ve her yerde oynayabilen bir futbolcu. Farklı pozisyonlarda oynama yeteneğine sahip bir oyuncu kendisi."

Transfer sezonundayız. Kadrodaki birçok oyuncu transferlerini tamamladı, bazıları transfer görüşmelerine devam ediyor. Takımın durumu nasıl? Ekstra bir motivasyon konuşması yaptınız mı?

"Bu bizim elimizde olan bir şey değil. Böyle bir döneme denk geldik. Birçok futbolcu vardı bu transfer döneminde transfer olan ve konuşulan ama büyük futbolcular bundan etkilenmez. Herhangi bir sorun olduğunu düşünmüyorum bu konuda."

"İSTEDİĞİMİZ SONUCU ALACAĞIZ"

"Gürcistan Teknik Direktörü Sagnol, "Grupta ilk maçımız ama en önemli maçımız." dedi. Hocamız da aynı şekilde düşünüyor mu?"

"Tabii ki kuşkusuz bu en önemli maçımız. Avrupa Şampiyonası'nda da dile getirdim zorlu bir rakip olduklarını, ne kadar önemli bir rakip olduklarını biliyoruz. Hazırlığımızı yaptık, istediğimiz sonucu almak için sahada olacağız."

"NELERLE KARŞILAŞABİLECEĞİMİZİ BİLİYORUZ"

"Bu stadyumda sıcak bir atmosfer olacağını biliyoruz. Scout ekibimizden de gelenler oldu. Nelerle karşılaşabileceğimizi biliyoruz. Her maçın hikayesi farklıdır. Bütün varyasyonlara karşı hazırlığımızı yaptık. İstediğimiz sonucu alabilmek adına yarın sahada olacağız."

Merih Demiral (Takvim Foto Arşiv)Merih Demiral (Takvim Foto Arşiv)

"HER İHTİMALE HAZIRIZ"

Milli Takım'da 2 oyuncu arasında sorun olduğu yönünde gelen sorunun ardından:

"Kimin arasında sıkıntı olmuş? Onlar herhalde hayal ediyor! Öyle bir şey yok! Motiveyiz, hazırız. Yarın da bunu göstereceğiz."

"Bu maç çok önemli. Bu maçın farkındayız. Galibiyetle başlamak istiyoruz. Gürcistan, Avrupa Şampiyonası dönemine göre kendisini geliştirdi ama biz de kendimizi geliştirdik. Hazırız, antrenmanlarımızı yaptık. Konsantreyiz. İnşallah yarın sahada en iyi şekilde ülkemizi temsil ederiz."

"Moralimiz çok iyi. Hepimiz çok iyi anlaşıyoruz. Burada olmaktan çok mutluyuz. Çok hazır durumdayız. Çok eğleniyoruz birlikte olmaktan dolayı. Burada olmak hepimiz için büyük şans. En iyi şekilde sahada cevap vereceğiz ve gayet hazırız."

"Her ihtimal için hazırız. Maç maç bakıyoruz. Herkes motive. Dünya Kupası şansımız var. Bunu en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz. İnşallah yarın en iyi şekilde başlayıp, en iyi şekilde grubu bitiririz."

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CANLI | Başkan Erdoğan'dan Külliye'deki Mevlid-i Nebi Haftası Açılış Programı'nda önemli açıklamalar
Özgür Özel yargıya parmak salladı! CHP mahkemenin İstanbul Kongresi kararına itiraz etti
Putin'den Zelenskiy'e Moskova daveti: "Görüşmeye hazırsa gelsin"
CHP'de İstanbul krizi! Gürsel Tekin ve Özgür Özel restleşti | CHP yönetimi Tekin'den savunma istedi
Gözler "şaibe" davasına çevrildi: Kemal Kılıçdaroğlu geri mi dönüyor? İstanbul'un iptali kurultay davasını nasıl etkileyecek?
Asrın inşasında 300 bin yuva tamam! Başkan Erdoğan anahtar teslim törenine katılacak
Galatasaray'dan flaş transfer! Barış Alper Yılmaz'ın yerine gelecek
Putin ve Şi’nin konuşması sızdı Kim’in korumaları gündeme damga vurdu! Pekin’den ilginç anlar
Kapalıçarşı'da "taş" gibi operasyon! Perde arkası ortaya çıktı... Hindistan-Dubai-İstanbul hattında "pırlanta" trafiği
İsrail dünyanın gözü önünde nükleer tesis inşa ediyor! Uydu görüntülerinde ortaya çıktı
CHP'li Beykoz Belediyesi'ndeki yolsuzluk davasında 2'inci gün! Satan satana: Veli Bey belediyeye akrabalarını doldurdu
TÜİK açıkladı! İşte Ağustos ayı enflasyonu
Milliler Gürcistan karşısında! Montella'dan farklı 11
Şi Cinping’den Pekin’de gövde gösterisi! Putin ve Kim’i yanına aldı gizli silahlarını çıkardı | Trumptan tehdit
Zeytinyağından baharata pideden kıymaya! Bakanlık listeyi paylaştı: Ünlü marka yine hile yaptı
Beşiktaş atağa geçti! Ezeli rakipten çifte transfer
EMEKLİYE 2 AYLIK ZAM HESABI! TÜİK enflasyonu açıkladı maaş tahminleri değişti! SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zamlı maaşı ne kadar?
MEMUR MAAŞINA 2 AYLIK ENFLASYON FARKI! Zam hesapları değişti! Kim ne kadar alacak? Öğretmen, hemşire, polis, doktor...
EMEKLİYE 28 BİN 500 TL PROMOSYON | En yüksek hangi banka veriyor? Banka promosyonunda yarış kızıştı
Cennet Mahallesi’nin Ayşe’si değişimiyle şaşırttı: Hadise’ye benzetildi! İşte yeni mesleği ve son hali...