Yeni Mersin İdmanyurdu - Niğde Belediyespor | CANLI

Ziraat Türkiye Kupası 2025-2026 sezonu, nefes kesen mücadelelere sahne olmaya hazırlanıyor. Kupada ilk tur maçında Yeni Mersin İdmanyurdu ile Niğde Belediyespor kozlarını paylaşıyor.

İki takım da sahaya, turu geçen taraf olup yoluna emin adımlarla devam etme hedefiyle çıktı. Sezonun açılış heyecanını yaşayan takımlar, yaptıkları hazırlıkların karşılığını almak istiyor.

ASpor CANLI YAYIN

YENİ MERSİN İDMANYURDU-NİĞDE BELEDİYESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası 1. turunda oynanan Yeni Mersin İdmanyurdu-Niğde Belediyespor maçı 2 Eylül Salı günü saat 20.00 başladı. Karşılaşma A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanıyor.