Sincan Belediyesi Ankaraspor - Eskişehirspor | CANLI

Ziraat Türkiye Kupası 2025-2026 sezonu, nefes kesen mücadelelere sahne olmaya hazırlanıyor. Kupada ilk tur maçında Sincan Belediyesi Ankaraspor ile Eskişehirspor kozlarını paylaşıyor. Karşılaşmayı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

Sincan Belediyesi Ankaraspor - Eskişehirspor | CANLI

Kupada ilk turda sahne alan iki takım da sahaya, turu geçen taraf olup yoluna emin adımlarla devam etme hedefiyle çıktı.

Sezonun açılış heyecanını yaşayan ekipler, yaptıkları hazırlıkların karşılığını almak istiyor.

SİNCAN BELEDİYESİ ANKARASPOR – ESKİŞEHİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası 1. turunda oynanan Sincan Belediyesi AnkarasporEskişehirspor maçı, 2 Eylül Salı günü saat 16.00'da başladı. Karşılaşma, A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanıyor.

