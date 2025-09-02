Ciro Immobile'ye büyük şok! UEFA Avrupa Ligi listesinde yok

Yeni sezonda büyük beklentilerle transfer edilen Ciro Immobile'nin kadro dışında kalması sürpriz olarak yorumlandı. Bologna'nın en önemli transferlerinden biri olarak gösterilen tecrübeli golcünün yer almaması taraftarlar arasında şaşkınlık yarattı.
SAKATLIK NEDENİYLE LİSTEDEN ÇIKARILDI
Bologna cephesinden gelen bilgilere göre Immobile, yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalacak. Bu nedenle teknik heyet, yıldız forvetin Avrupa Ligi grup aşaması kadrosuna dahil edilmemesi yönünde karar aldı.