Ciro Immobile'ye büyük şok! UEFA Avrupa Ligi listesinde yok

Bologna, UEFA Avrupa Ligi 2025-2026 sezonu için 23 kişilik kadrosunu UEFA’ya bildirdi. Teknik direktör Vincenzo Italiano tarafından açıklanan listede Beşiktaş'ın eski golcüsü Ciro Immobile yer almadı.

Yeni sezonda büyük beklentilerle transfer edilen Ciro Immobile'nin kadro dışında kalması sürpriz olarak yorumlandı. Bologna'nın en önemli transferlerinden biri olarak gösterilen tecrübeli golcünün yer almaması taraftarlar arasında şaşkınlık yarattı.

Ciro Immobile (AFP)

SAKATLIK NEDENİYLE LİSTEDEN ÇIKARILDI

Bologna cephesinden gelen bilgilere göre Immobile, yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalacak. Bu nedenle teknik heyet, yıldız forvetin Avrupa Ligi grup aşaması kadrosuna dahil edilmemesi yönünde karar aldı.

