A Milli Takım Gürcistan hazırlıklarını sürdürdü

A Millî Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası eleme grubunda 4 Eylül'de deplasmanda Gürcistan ile oynayacağı ilk maçın hazırlıklarına basına kapalı olarak yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetiminde Riva'daki TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanda, dün akşamki antrenmana katılmayan Hakan Çalhanoğlu, Merih Demiral ve Yusuf Akçiçek de yer aldı.

Fitness salonunda idman hazırlığı yapan oyuncular daha sonra sahaya geldi. Isınma hareketlerinin ardından, top kapma ve taktik çalışmaları yapıldı. Son bölümde ise taktik oyun oynandı. A Millî Takım'ın bugünkü antrenmanını TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz da izledi.

A Millî Takımımız, Gürcistan - Türkiye karşılaşması öncesindeki resmî antrenmanını yarın saat 11.15'te Riva'da gerçekleştirecek. Bu çalışmanın ilk 15 dakikalık bölümü medyaya açık olacak. A Millî Takım kafilesi, saat 16.00'da ise İstanbul Havalimanı üzerinden maç için Türk Hava Yolları'na ait uçakla Gürcistan'ın başkenti Tiflis'e yolculuk edecek.

