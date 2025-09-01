A Milli Kadın Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası son 16 turunda Slovenya ile karşılaştı.
Filenin Sultanları, rakibine set vermedi ve sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.
A Milli Takım, bu sonuçla birlikte turnuvada çeyrek finale yükseldi.
Karşılaşmanın ilk setinde iki takım da yüksek mücadele gösterdi. Slovenya direnç ortaya koysa da Filenin Sultanları seti 30-28 kazanarak öne geçti.
Milliler ikinci sette oyunun kontrolünü tamamen eline aldı. Hem hücumda hem de savunmada üstün bir performans sergileyen Türkiye, 25-13'lük net skorla farkı açtı.
Üçüncü sette de temposunu sürdüren ay-yıldızlılar, çekişmeli geçen bölümde hata yapmadı. Türkiye, seti 29-27 kazanarak maçı 3-0 noktaladı.
ÇEYREK FİNALDE RAKİP ABD
Bu sonuçla birlikte Filenin Sultanları, FIVB Dünya Şampiyonası'nda çeyrek finale yükseldi. Türkiye'nin çeyrek finaldeki rakibi, güçlü kadrosuyla dikkat çeken ABD oldu.