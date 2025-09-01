Filenin Sultanları çeyrek finale yükseldi (AA)

Karşılaşmanın ilk setinde iki takım da yüksek mücadele gösterdi. Slovenya direnç ortaya koysa da Filenin Sultanları seti 30-28 kazanarak öne geçti.

Milliler ikinci sette oyunun kontrolünü tamamen eline aldı. Hem hücumda hem de savunmada üstün bir performans sergileyen Türkiye, 25-13'lük net skorla farkı açtı.

Üçüncü sette de temposunu sürdüren ay-yıldızlılar, çekişmeli geçen bölümde hata yapmadı. Türkiye, seti 29-27 kazanarak maçı 3-0 noktaladı.