Bayern Münih Ademola Lookman'ı istiyor

Transfer döneminde hücum hattına takviye yapmak isteyen Bayern Münih, Chelsea’den Nicolas Jackson transferinin gerçekleşmemesinin ardından rotasını Serie A’ya çevirdi.

Bayern Münih Ademola Lookman'ı istiyor

The Athletic'in haberine göre, Bavyera ekibi Atalanta'nın 27 yaşındaki yıldızı Ademola Lookman için resmi girişimlere başladı. Bayern'in, yüksek bir kiralama bedelinin yanı sıra satın alma opsiyonunu da içeren bir teklif sunduğu kaydedildi.

GALATASARAY DA DEVREDE

İngiliz basınından Sky Sports ise Lookman için yalnızca Bayern'in değil, Galatasaray ve Tottenham'ın da devrede olduğunu duyurdu. Hücum hattına hızlı ve teknik bir oyuncu arayan sarı-kırmızılılar, oyuncunun durumunu yakından takip ediyor. Tottenham da Premier Lig tecrübesi bulunan Nijeryalı futbolcuyu kadrosuna katmak isteyen kulüpler arasında.

KARİYERİNİ ŞEKİLLENDİRECEK

Geçtiğimiz sezon Atalanta formasıyla gösterdiği performansla dikkat çeken Lookman'ın, İtalyan kulübünün yeni sezon planlamasında yer almadığı ifade edildi. Henüz sahaya çıkmayan Nijeryalı yıldız, ayrılığa sıcak bakıyor ve seçeneklerini değerlendiriyor.

