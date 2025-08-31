Bayern Münih Ademola Lookman'ı istiyor

The Athletic'in haberine göre, Bavyera ekibi Atalanta 'nın 27 yaşındaki yıldızı Ademola Lookman için resmi girişimlere başladı. Bayern'in, yüksek bir kiralama bedelinin yanı sıra satın alma opsiyonunu da içeren bir teklif sunduğu kaydedildi.

Ademola Lookman (Takvim Foto Arşiv)

GALATASARAY DA DEVREDE

İngiliz basınından Sky Sports ise Lookman için yalnızca Bayern'in değil, Galatasaray ve Tottenham'ın da devrede olduğunu duyurdu. Hücum hattına hızlı ve teknik bir oyuncu arayan sarı-kırmızılılar, oyuncunun durumunu yakından takip ediyor. Tottenham da Premier Lig tecrübesi bulunan Nijeryalı futbolcuyu kadrosuna katmak isteyen kulüpler arasında.