Keny Arroyo'ya büyük tepki!

19 yaşındaki Ekvadorlu hücum oyuncusu, Instagram hesabından Cruzeiro'nun mavi-beyazlı renklerini içeren bir paylaşım yaptı. Arroyo, paylaşımına "Tic tac" notunu ekleyerek transfer ihtimaline gönderme yaptı.

TARAFTARLARDAN SERT TEPKİ

Performansıyla Beşiktaş'ta eleştirilerin odağında yer alan Arroyo'nun bu paylaşımı, siyah-beyazlı taraftarların tepkisini çekti. Birçok taraftar, "Hiçbir şey yapmadı, bir de transfer şovunda! Bir daha geri gelme" yorumuyla genç futbolcuya sosyal medyadan tepki gösterdi.

CRUZEİRO İLGİSİ DEVAM EDİYOR

Brezilya basını, Cruzeiro'nun genç oyuncuyu kadrosuna katmak için girişimlerde bulunduğunu iddia ediyor. Beşiktaş yönetimi ise Arroyo'nun geleceğine dair kararını kısa süre içinde vermeye hazırlanıyor.