Elias Jelert İngiltere yolcusu! İşte yeni takımı

Transfer döneminde hareketli günler yaşayan Galatasaray’da genç sağ bek Elias Jelert için ayrılık gelişmesi yaşandı. Sarı-kırmızılılar, 22 yaşındaki Danimarkalı futbolcuyu İngiltere Championship ekiplerinden Southampton FC’ye kiralık olarak göndermeye hazırlanıyor.

İngiliz ekibine kiralanacak olan Jelert için yapılan anlaşmada satın alma opsiyonunun zorunlu olmadığı öğrenildi. Kulüplerin üzerinde anlaştığı opsiyon bedeli ise 9 milyon euro.

RESMİ İMZA ÇOK YAKINDA

Elias Jelert'in kısa süre içinde İngiltere'ye giderek Southampton ile resmi sözleşmeyi imzalayacağı bildirildi. Henüz iki kulüpten resmi açıklama gelmezken transferin kısa sürede duyurulması bekleniyor.

GALATASARAY PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon başında Kopenhag'dan 9 milyon euro bedelle transfer edilen Jelert, sarı-kırmızılı formayla 35 maçta görev aldı. 1223 dakika sahada kalan genç sağ bek, bu süreçte 1 gol kaydetti.

UZUN SÖZLEŞMESİ BULUNUYOR

Galatasaray ile 30 Haziran 2029'a kadar sözleşmesi bulunan Elias Jelert'in güncel piyasa değeri 7 milyon euro seviyesinde gösteriliyor.

KARİYERİNE KISA BAKIŞ

Futbola Virum-Sorgenfri Boldklub altyapısında başlayan Jelert, daha sonra Kopenhag'a transfer oldu. Burada gösterdiği başarılı performansla Galatasaray'ın dikkatini çekti ve geçtiğimiz yaz 9 milyon euro bonservis bedeliyle İstanbul'a gelmişti.

