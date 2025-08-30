Elias Jelert İngiltere yolcusu! İşte yeni takımı

İngiliz ekibine kiralanacak olan Jelert için yapılan anlaşmada satın alma opsiyonunun zorunlu olmadığı öğrenildi. Kulüplerin üzerinde anlaştığı opsiyon bedeli ise 9 milyon euro.
RESMİ İMZA ÇOK YAKINDA
Elias Jelert'in kısa süre içinde İngiltere'ye giderek Southampton ile resmi sözleşmeyi imzalayacağı bildirildi. Henüz iki kulüpten resmi açıklama gelmezken transferin kısa sürede duyurulması bekleniyor.
GALATASARAY PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon başında Kopenhag'dan 9 milyon euro bedelle transfer edilen Jelert, sarı-kırmızılı formayla 35 maçta görev aldı. 1223 dakika sahada kalan genç sağ bek, bu süreçte 1 gol kaydetti.