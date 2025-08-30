Gaziantep FK son iki maçını kazandı (AA)

Karşılaşmada gol perdesini açan isim Melih Kabasakal oldu. Kırmızı siyahlıların yeni transferi, 13. dakikada Alexandru Maxim'in pası sonrasında takımını öne geçirdi. Dakikalar 30'u gösterirken bu kez sahneye Christopher Lungoyi çıktı. Burak Bozan'ın asistiyle farkı ikiye çıkardı ve ilk devre 2-0 sona erdi.

İkinci devrede gol arayan Kasımpaşa, 70'te Habib Gueye ile beklediği sayıyı buldu. Ancak Arda Kızıldağ takımının bir kez daha iki farklı öne geçmesini sağladı. 87'de Haris Hajradinovic skoru 3-2'ye getirdi. Maç bu sonuçla bitti.