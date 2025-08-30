PODCAST CANLI YAYIN

Burak Yılmaz'dan 2'de 2! Kasımpaşa - Gaziantep FK: 2-3 | MAÇ SONUCU

Trendyol Süper Lig'de 4. hafta İstanbul'da devam etti. Gaziantep FK, deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Güneydoğu temsilcisi, Gençlerbirliği'nin ardından İstanbul temsilcisini de 3-2 yenerek üst üste iki maçını da kazanmış oldu.

Gaziantep FK, Kasımpaşa'yı Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda 3-2 mağlup etti.

Gaziantep FK son iki maçını kazandı (AA)Gaziantep FK son iki maçını kazandı (AA)

Karşılaşmada gol perdesini açan isim Melih Kabasakal oldu. Kırmızı siyahlıların yeni transferi, 13. dakikada Alexandru Maxim'in pası sonrasında takımını öne geçirdi. Dakikalar 30'u gösterirken bu kez sahneye Christopher Lungoyi çıktı. Burak Bozan'ın asistiyle farkı ikiye çıkardı ve ilk devre 2-0 sona erdi.

İkinci devrede gol arayan Kasımpaşa, 70'te Habib Gueye ile beklediği sayıyı buldu. Ancak Arda Kızıldağ takımının bir kez daha iki farklı öne geçmesini sağladı. 87'de Haris Hajradinovic skoru 3-2'ye getirdi. Maç bu sonuçla bitti.

Melih Kabasakal (AA)Melih Kabasakal (AA)

PUANLA TANIŞAMADI

Mücadelenin ardından sahadan mağlubiyetle ayrılan Kasımpaşa yine hanesine puan yazdıramadı. Milli ara sonrasında ise Karagümrük'e konuk olacak. Gaziantep FK puanını 6'ya çıkarmayı başarırken bir sonraki maçında Kocaelispor'u ağırlayacak.

