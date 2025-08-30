PODCAST CANLI YAYIN

Berke Özer'den asist ve 7 gollü zafer! Lorient - Lille: 1-7 | MAÇ SONUCU

Fransa Ligue 1’in 3. haftasında Lille, deplasmanda Lorient’e konuk oldu. Stade du Moustoir’da oynanan mücadelede sahneye çıkan Lille, rakibini 7-1 gibi tarihi bir skorla mağlup ederek haftanın en farklı galibiyetine imza attı.

Berke Özer'den asist ve 7 gollü zafer! Lorient - Lille: 1-7 | MAÇ SONUCU

Lille'e farklı galibiyeti getiren golleri Perraud, Igamane (2), Pardo Fernandez (2), Haraldsson ve Sahraoui kaydetti. Lorient'in tek sayısı ise Aiyegun Tosin'den geldi.

BERKE ÖZER'DEN 90 DAKİKA VE ASİST

Lille'de forma giyen milli kaleci Berke Özer, karşılaşmada 90 dakika sahada kalırken son golde Sahraoui'ye asist yaparak hücumda da katkı verdi.

PUAN DURUMU VE GELECEK MAÇLAR

Bu sonuçla birlikte Lille, ligde puanını 7'ye yükseltti. Lorient ise 3 puanda kaldı. Milli ara sonrası Lille, sahasında Toulouse'u ağırlayacak. Lorient ise Marsilya deplasmanına çıkacak.

