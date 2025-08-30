15 ay sonra Jose Mourinho'suz ilk maç! Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i

Bu isimlerin yanı sıra Benfica mücadelesinde sakatlık yaşayan Nelson Semedo'nun da müsabakada oynaması beklenmiyor.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Jhon Duran, Rodrigo Becao, Cenk Tosun ve Mert Hakan Yandaş'ın tedavilerine devam ediliyor.

Nene de teknik heyetin şans vermesi durumunda formayı ilk kez sırtına geçirecek.

Öte yandan Kocaelispor karşısında ilk defa kadroya dahil olan Dorgeles Nene, söz konusu maçta şans bulamamıştı.

İki takım arasında geride kalan 94 maçta sarı-lacivertliler 47, kırmızı-siyahlılar 16 kez kazandı, 31 müsabakada ise eşitlik bozulmadı.

Gençlerbirliği ile Fenerbahçe , yarın yapacakları maçla ligde 95. kez karşı karşıya gelecek.

Gençlerbirliği ve Fenerbahçe , Ankara'da şu ana dek 47 kez karşı karşıya geldi. Fenerbahçe deplasmanda rakibini 16 kez mağlup ederken, ev sahibi ekip 12 kez mutlu sona ulaştı. 19 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

EN FARKLI GALİBİYETLER

Fenerbahçe, Gençlerbirliği karşısında ligde en farklı galibiyetlerini 1993-1994 sezonunda 5-0, 2011-2012'de de 6-1'lik skorlarla aldı.

Kırmızı-siyahlı ekip ise Fenerbahçe karşısında en farklı galibiyetlerini, 1990-1991 ve 1997-1998 sezonlarında 3-0, 1996-1997'de de 4-1'lik sonuçlarla elde etti.

İki ekip arasındaki en gollü karşılaşmalarda ise 7 gol atıldı. 1959-1960 sezonunda Fenerbahçe, Gençlerbirliği'ni, 1992-1993'te Gençlerbirliği, Fenerbahçe'yi 4-3 yendi. Fenerbahçe, 2011-2012'de 6-1, 2019-2020 sezonunda ise 5-2'lik galibiyetlerle sahadan ayrıldı.