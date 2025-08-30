15 ay sonra Jose Mourinho'suz ilk maç! Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i
Şampiyonlar Ligi'nden elenen Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de 4. hafta mücadelesine çıkıyor. Sarı lacivertliler deplasmanda Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek. Sarı lacivertliler, 15 ay sonra yollarını ayırdığı Jose Mourinho sonrası ilk 3 puanını almak is terken Zeki Murat Göle, ilk 11'ini netleştirdi. İşte detaylar...
İki takım arasında geride kalan 94 maçta sarı-lacivertliler 47, kırmızı-siyahlılar 16 kez kazandı, 31 müsabakada ise eşitlik bozulmadı.
Rekabetteki son 10 lig maçından 7'sini kazanıp, ikisinde berabere kalan ve tek yenilgi yaşayan Fenerbahçe'nin attığı toplam 169 gole, Gençlerbirliği 100 golle karşılık verdi.
İki takım arasında 2020-2021 sezonunda oynanan son lig müsabakasını Kadıköy'de Gençlerbirliği 2-1 kazanmıştı.
ALKARALAR 12 KEZ KAZANDI
Taraflar arasında Ankara'da yapılan lig müsabakaları oldukça çekişmeli geçti.
Gençlerbirliği ve Fenerbahçe, Ankara'da şu ana dek 47 kez karşı karşıya geldi. Fenerbahçe deplasmanda rakibini 16 kez mağlup ederken, ev sahibi ekip 12 kez mutlu sona ulaştı. 19 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.
Ankara'da Gençlerbirliği'nin 56 golüne, Fenerbahçe 59 golle yanıt verdi.
EN FARKLI GALİBİYETLER
Fenerbahçe, Gençlerbirliği karşısında ligde en farklı galibiyetlerini 1993-1994 sezonunda 5-0, 2011-2012'de de 6-1'lik skorlarla aldı.
Kırmızı-siyahlı ekip ise Fenerbahçe karşısında en farklı galibiyetlerini, 1990-1991 ve 1997-1998 sezonlarında 3-0, 1996-1997'de de 4-1'lik sonuçlarla elde etti.
İki ekip arasındaki en gollü karşılaşmalarda ise 7 gol atıldı. 1959-1960 sezonunda Fenerbahçe, Gençlerbirliği'ni, 1992-1993'te Gençlerbirliği, Fenerbahçe'yi 4-3 yendi. Fenerbahçe, 2011-2012'de 6-1, 2019-2020 sezonunda ise 5-2'lik galibiyetlerle sahadan ayrıldı.
GENÇLERBİRLİĞİ'NDE EKSİKLER
Süper Lig'de oynadığı 3 maçı da kaybeden başkent ekibinde, Gaziantep FK deplasmanında kırmızı kart gören Michal Nalepa ile sakatlıkları bulunan Daniel Popa ve Ensar Kemaloğlu karşılaşmada görev alamayacak.
Tedavisi tamamlanan Moussa Kyabou ile bireysel antrenmanda ağrı hisseden Henry Onyekuru'nun Fenerbahçe maçında forma giyip giymeyeceği sağlık ekibinin raporu doğrultusunda netlik kazanacak.
Gençlerbirliği, Süper Lig'de Fenerbahçe ile son maçını 14 Mart 2021'de deplasmanda oynadı ve sahadan 2-1 galip ayrıldı.
MUHTEMEL 11
Fenerbahçe'nin sahaya Livakovic, Çağlar, Skriniar, Alvarez, İsmail, Fred, Talisca, Oğuz Aydın, Brown ve En-Nesyri ilk 11'i ile çıkması bekleniyor.