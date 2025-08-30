PODCAST CANLI YAYIN

15 ay sonra Jose Mourinho'suz ilk maç! Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i

Şampiyonlar Ligi'nden elenen Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de 4. hafta mücadelesine çıkıyor. Sarı lacivertliler deplasmanda Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek. Sarı lacivertliler, 15 ay sonra yollarını ayırdığı Jose Mourinho sonrası ilk 3 puanını almak is terken Zeki Murat Göle, ilk 11'ini netleştirdi. İşte detaylar...

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Gençlerbirliği'ne konuk olacak.

Avrupa müsabakası nedeniyle ligde ilk hafta maçı ertelenen Fenerbahçe, açılışı 2. hafta Göztepe deplasmanında yapmış ve rakibiyle golsüz berabere kalmıştı.

Ligde geçtiğimiz hafta ise taraftarı önünde Kocaelispor'u 3-1 yenen sarı-lacivertli ekip, ilk galibiyetini elde etmişti.

ZEKİ MURAT GÖLE TAKIMIN BAŞINDA OLACAK

Fenerbahçe'de Gençlerbirliği karşısında takımın başında Zeki Murat Göle bulunacak.

Sarı-lacivertlilerde yönetim kurulu, dün teknik direktör Jose Mourinho ile yolları ayırma kararı almıştı.

Mourinho'nun yokluğunda takımın başında Gençlerbirliği karşısında Göle yer alacak.

6 EKSİK VAR

Fenerbahçe, Gençlerbirliği karşısında 6 oyuncusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Jhon Duran, Rodrigo Becao, Cenk Tosun ve Mert Hakan Yandaş'ın tedavilerine devam ediliyor.

Bu isimlerin yanı sıra Benfica mücadelesinde sakatlık yaşayan Nelson Semedo'nun da müsabakada oynaması beklenmiyor.

ALVAREZ İLK KEZ

Fenerbahçe'nin yeni transferi Edson Alvarez, sarı-lacivertli formayla ilk maçına çıkacak.

Alvarez, teknik heyetin görev vermesi durumunda forma giyebilecek.

Öte yandan Kocaelispor karşısında ilk defa kadroya dahil olan Dorgeles Nene, söz konusu maçta şans bulamamıştı.

Nene de teknik heyetin şans vermesi durumunda formayı ilk kez sırtına geçirecek.

95. MAÇ

Gençlerbirliği ile Fenerbahçe, yarın yapacakları maçla ligde 95. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 94 maçta sarı-lacivertliler 47, kırmızı-siyahlılar 16 kez kazandı, 31 müsabakada ise eşitlik bozulmadı.

Rekabetteki son 10 lig maçından 7'sini kazanıp, ikisinde berabere kalan ve tek yenilgi yaşayan Fenerbahçe'nin attığı toplam 169 gole, Gençlerbirliği 100 golle karşılık verdi.

İki takım arasında 2020-2021 sezonunda oynanan son lig müsabakasını Kadıköy'de Gençlerbirliği 2-1 kazanmıştı.

ALKARALAR 12 KEZ KAZANDI

Taraflar arasında Ankara'da yapılan lig müsabakaları oldukça çekişmeli geçti.

Gençlerbirliği ve Fenerbahçe, Ankara'da şu ana dek 47 kez karşı karşıya geldi. Fenerbahçe deplasmanda rakibini 16 kez mağlup ederken, ev sahibi ekip 12 kez mutlu sona ulaştı. 19 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Ankara'da Gençlerbirliği'nin 56 golüne, Fenerbahçe 59 golle yanıt verdi.

EN FARKLI GALİBİYETLER

Fenerbahçe, Gençlerbirliği karşısında ligde en farklı galibiyetlerini 1993-1994 sezonunda 5-0, 2011-2012'de de 6-1'lik skorlarla aldı.

Kırmızı-siyahlı ekip ise Fenerbahçe karşısında en farklı galibiyetlerini, 1990-1991 ve 1997-1998 sezonlarında 3-0, 1996-1997'de de 4-1'lik sonuçlarla elde etti.

İki ekip arasındaki en gollü karşılaşmalarda ise 7 gol atıldı. 1959-1960 sezonunda Fenerbahçe, Gençlerbirliği'ni, 1992-1993'te Gençlerbirliği, Fenerbahçe'yi 4-3 yendi. Fenerbahçe, 2011-2012'de 6-1, 2019-2020 sezonunda ise 5-2'lik galibiyetlerle sahadan ayrıldı.

GENÇLERBİRLİĞİ'NDE EKSİKLER

Süper Lig'de oynadığı 3 maçı da kaybeden başkent ekibinde, Gaziantep FK deplasmanında kırmızı kart gören Michal Nalepa ile sakatlıkları bulunan Daniel Popa ve Ensar Kemaloğlu karşılaşmada görev alamayacak.

Tedavisi tamamlanan Moussa Kyabou ile bireysel antrenmanda ağrı hisseden Henry Onyekuru'nun Fenerbahçe maçında forma giyip giymeyeceği sağlık ekibinin raporu doğrultusunda netlik kazanacak.

Gençlerbirliği, Süper Lig'de Fenerbahçe ile son maçını 14 Mart 2021'de deplasmanda oynadı ve sahadan 2-1 galip ayrıldı.

MUHTEMEL 11

Fenerbahçe'nin sahaya Livakovic, Çağlar, Skriniar, Alvarez, İsmail, Fred, Talisca, Oğuz Aydın, Brown ve En-Nesyri ilk 11'i ile çıkması bekleniyor.

