Wilfried Singo Okan Buruk ile buluştu

Galatasaray, Monaco’dan kadrosuna kattığı Wilfried Singo ile savunma hattını güçlendirdi. Sarı-kırmızılıların 37 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek renklerine bağladığı Fildişili futbolcu, Kemerburgaz Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk ile bir araya gelerek ilk çalışmalarına başladı.

Wilfried Singo, 37 milyon euroluk transfer bedeliyle Türk futbol tarihinin en pahalı savunma oyuncusu unvanını aldı. Bununla birlikte, 24 yaşındaki oyuncu, Türk futbolunun transfer rekorları listesinde en pahalı ikinci isim konumuna da yükseldi.

GALATASARAY'IN YENİ LİDERİ OLACAK

Hem atletizmi hem de savunmadaki dinamizmiyle dikkat çeken Singo'nun, sarı-kırmızılı savunma hattında kilit rol üstlenmesi bekleniyor. Okan Buruk'un sistemine hızla adapte olmaya çalışan Fildişili futbolcu, kısa süre içerisinde Galatasaray taraftarının da yeni gözdesi haline gelebilir.

