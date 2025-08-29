Fenerbahçe'nin yeni hocası teknik direktörü kim olacak? İşte Fenerbahçe teknik direktör adayları

Sezon başında Avrupa futbolunun en tecrübeli isimlerinden biri olan Jose Mourinho'yu göreve getiren Fenerbahçe, beklentilerin altında kalan sonuçların ardından teknik adam değişimine gitti. Sarı-lacivertli yönetim, Mourinho dönemiyle birlikte yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor ve kulüp için gündemdeki teknik direktör adayları netleşmeye başladı. Peki Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak?

(Kaynak: AA) FENERBAHÇE MOURİNHO DÖNEMİNİ NOKTALADI

Fenerbahçe, Portekizli teknik direktör Jose Mourinho ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu. Kulübün resmi açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"2024-2025 sezonu başından bu yana Futbol A Takımımızın teknik direktörlüğünü üstlenen José Mourinho ile sözleşmemiz sona ermiştir. Takımımıza kattığı değerli katkılar için kendisine teşekkür eder, kariyerinin bundan sonraki bölümünde başarılar dileriz."