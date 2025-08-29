PODCAST CANLI YAYIN

Fenerbahçe'nin yeni hocası teknik direktörü kim olacak? İşte Fenerbahçe teknik direktör adayları

Sezon başında Avrupa futbolunun en tecrübeli isimlerinden biri olan Jose Mourinho'yu göreve getiren Fenerbahçe, beklentilerin altında kalan sonuçların ardından teknik adam değişimine gitti. Sarı-lacivertli yönetim, Mourinho dönemiyle birlikte yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor ve kulüp için gündemdeki teknik direktör adayları netleşmeye başladı. Peki Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak?

FENERBAHÇE MOURİNHO DÖNEMİNİ NOKTALADI
Fenerbahçe, Portekizli teknik direktör Jose Mourinho ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu.

Kulübün resmi açıklamasında şu ifadeler yer aldı:
"2024-2025 sezonu başından bu yana Futbol A Takımımızın teknik direktörlüğünü üstlenen José Mourinho ile sözleşmemiz sona ermiştir. Takımımıza kattığı değerli katkılar için kendisine teşekkür eder, kariyerinin bundan sonraki bölümünde başarılar dileriz."

FENERBAHÇE'NİN YENİ TEKNİK DİREKTÖRÜ KİM OLACAK?

Geçtiğimiz sezonu Persepolis'te tamamladıktan sonra görevinden ayrılan İsmail Kartal, Fenerbahçe'nin teknik direktörlük koltuğu için en güçlü adaylardan biri olarak öne çıkıyor. Sarı-lacivertlilere daha önce 99 puanlık tarihi bir sezon yaşatan tecrübeli çalıştırıcı, şu an herhangi bir kulüple anlaşmış değil. Kartal'ın yanı sıra Montella'nın da gündemdeki isimler arasında yer aldığı konuşuluyor.

MOURINHO'NUN FENERBAHÇE SERÜVENİ

2024-2025 sezonu başında Fenerbahçe'nin başına geçen deneyimli teknik direktör Jose Mourinho, görev süresince sarı-lacivertli takımı 56 resmi maçta yönetti. Portekizli hoca bu süreçte 35 galibiyet, 12 beraberlik ve 9 mağlubiyet aldı. Geçen sezonu 2,09 puan ortalamasıyla tamamlayan Mourinho, bu sezona ise 6 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi ile başladı.

