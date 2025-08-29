FCSB açılımı ne, nerenin takımı? Fenerbahçe'nin rakibi FCSB hangi ülkeye ait?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde FCSB ile mücadele edecek. Hem Romanya Ligi'nde hem de Avrupa kupalarında edindiği deneyimle Türk futbolseverler için güçlü bir rakip olarak öne çıkıyor. FCSB'nin tarihçesi, oyuncu kadrosu ve Fenerbahçe karşısındaki performansı merakla bekleniyor. İşte FCSB takımı hakkında merak edilenler…

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv) FCSB AÇILIMI NEDİR? FCSB, yani tam adıyla Fotbal Club FCSB, eskiden Steaua București olarak bilinen ve Romanya'nın başkenti Bükreş'te kurulu köklü bir futbol kulübüdür. FCSB'NİN TARİHÇESİ VE KÖKENİ FCSB, Sovyetler Birliği döneminde Romanya ordusuna bağlı bir spor kulübü olarak kurulmuştu. 1998 yılında özelleştirme süreciyle birlikte kulüp, bağımsız bir yapıya kavuştu. 2017 yılında ise "Steaua" adının kullanımı, Romanya Savunma Bakanlığı'na ait olduğu için terk edildi ve kulüp bugünkü adı olan FCSB'yi benimsedi.