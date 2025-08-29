PODCAST CANLI YAYIN

FCSB açılımı ne, nerenin takımı? Fenerbahçe'nin rakibi FCSB hangi ülkeye ait?

FCSB, Romanya’nın başkenti Bükreş’i temsil eden köklü bir futbol kulübüdür. Daha önce Steaua Bükreş adıyla bilinen takım, isim değişikliğinin ardından FCSB olarak ligde mücadele etmeye devam ediyor. Peki FCSB açılımı ne, nerenin takımı? İşte Fenerbahçe'nin rakibi FCSB hakkında bilgiler…

Giriş Tarihi:
FCSB açılımı ne, nerenin takımı? Fenerbahçe'nin rakibi FCSB hangi ülkeye ait?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde FCSB ile mücadele edecek. Hem Romanya Ligi'nde hem de Avrupa kupalarında edindiği deneyimle Türk futbolseverler için güçlü bir rakip olarak öne çıkıyor. FCSB'nin tarihçesi, oyuncu kadrosu ve Fenerbahçe karşısındaki performansı merakla bekleniyor. İşte FCSB takımı hakkında merak edilenler…

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

FCSB AÇILIMI NEDİR?

FCSB, yani tam adıyla Fotbal Club FCSB, eskiden Steaua București olarak bilinen ve Romanya'nın başkenti Bükreş'te kurulu köklü bir futbol kulübüdür.

FCSB'NİN TARİHÇESİ VE KÖKENİ

FCSB, Sovyetler Birliği döneminde Romanya ordusuna bağlı bir spor kulübü olarak kurulmuştu. 1998 yılında özelleştirme süreciyle birlikte kulüp, bağımsız bir yapıya kavuştu. 2017 yılında ise "Steaua" adının kullanımı, Romanya Savunma Bakanlığı'na ait olduğu için terk edildi ve kulüp bugünkü adı olan FCSB'yi benimsedi.

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

AVRUPA ARENASINDA FCSB

FCSB, Avrupa kupalarında Rumen futbolunun en başarılı temsilcisi konumundadır. 1986 yılında Şampiyon Kulüpler Kupası finalinde Barcelona'yı yenerek kupayı kazanan ilk Doğu Bloku kulübü olma başarısını gösterdi. Bu zafer, kulübün uluslararası alandaki en önemli dönüm noktalarından biri olarak tarihe geçti.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Şaibenin ses kaydı iddianamede! CHP İstanbul İl Başkanlığı seçimlerinde delege tezgahı böyle kuruldu | Kime kaç yıl hapis isteniyor?
İsrail ordusu Gazze'de işgal planının ilk aşamasına başladı! Günlük ateşkesler iptal: Soykırım devam ediyor
Türk Telekom
TBMM Gazze için olağanüstü toplandı! Bakan Fidan: İsrail ile ticaret tamamen kesildi
Halit Yukay'ın ölümünde çarpıcı iddia! En son Kıvanç Tatlıtuğ ile konuşmuştu: Marmara Denizi'nde 16 dakikalık sır...
CHP'li Erkan Hayla'dan skandal! Saniye saniye kaydedildi: Sopayla personel dövdü
Fenerbahçe'de Jose Mourinho ile yollar ayrıldı! Bu kaçıncı... 8 yılda tazminat üstüne tazminat | Yerine kim gelecek? | Ali Koç'a tepki
Komisyon sonrası ilk temas! DEM Parti heyeti İmralı'ya gitti... Elebaşı Öcalan'dan "üç kilit kavram" mesajı!
Kerem Aktürkoğlu resmen Fenerbahçe'de
ChatGPT’nin ilk cinayeti! Yapay zeka aylarca sanrılarını körükledi: Önce annesini sonra kendisini öldürdü
Fenerbahçe ve Samsunspor'un rakipleri belli oldu!
Külliye'de "ekonomi" zirvesi: Enflasyonla mücadelemizi kararlılıkla sürdürecek ve mali disiplinden taviz vermeyeceğiz
Adem Soytekin'den bu kez siyasi rüşvet itirafı! Ekrem İmamoğlu'nun avukatları baskı yaptı | Operasyonu önceden biliyorduk
Samsun'da iki kişinin öldüğü otobüs kazasında yeni görüntüler ortaya çıktı! "Şoför rahatsızlandı, ikinci kaptan yetişemedi"
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan "Komisyon" mesajı: Aslolan terörün kurutulmasıdır | "Anayasa komisyonu değil"
İngiltere’den soykırımcılara engel: İsrailli yetkililer savunma konferansına katılamayacak! Peki ya silahlar?
Başkan Erdoğan Nikkei Shimbun'a Gazze için yazdı: Hem tarihi mesuliyetimizin hem de insanlık vakarının gereğidir
Bugün yağmur var mı? 29 Ağustos 2025 Meteoroloji il il açıkladı: Bir yanda sağanak diğer yandan sıcak hava dalgası geliyor
ABD dergisinden çok konuşulacak Türkiye analizi: Bölgesel gücü son asrın zirvesinde
ATV'nin iddialı gündüz kuşağı programları yeni sezon için hazır: Müge Anlı ve Esra Erol başlıyor!