Uni. Craiova-Rams Başakşehir maçı TRT 1 canlı izle! Başakşehir-Uni. Craiova maçı saat kaçta, şifresiz mi?

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde heyecan kaldığı yerden devam ederken gözler Craiova ile Başakşehir arasında oynanacak rövanş karşılaşmasına çevrildi. Taraftarlar, "Craiova – Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunun yanıtını ararken mücadele TRT 1 ekranlarından şifresiz yayınlanacak. İşte Başakşehir- Craiova maç bilgisi…

(Kaynak:AA)

CRAIOVA – BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde rövanş heyecanı yaşanıyor. İstanbul Başakşehir, Romanya temsilcisi Universitatea Craiova ile deplasmanda karşılaşacak. İlk maçta sahasında 2-1 mağlup olan turuncu-lacivertliler, bu kez avantajlı bir skor alarak turu geçmek istiyor. Karşılaşma, 28 Ağustos Perşembe günü saat 20.30'da başlayacak ve TRT 1 ekranlarından canlı, şifresiz olarak futbolseverlerle buluşacak.

MUHAMMED ŞENGEZER KADRODA YOK

Başakşehir'in kalecisi Muhammed Şengezer, rövanş maçında forma giyemeyecek. İlk karşılaşmada gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen deneyimli eldiven, Craiova deplasmanında takımını yalnız bırakacak.

UNİVERSİTATEA CRAİOVA LİGİNDE LİDER

Romanya Süper Ligi'nde bu sezon fırtına gibi esen Universitatea Craiova, 7 maç sonunda 6 galibiyet ve 1 beraberlikle topladığı 19 puanla zirvede yer alıyor. Hücumda etkili bir performans ortaya koyan ekip, bu süreçte 16 gol atarken kalesinde 8 gol gördü. Konferans Ligi'ne ikinci eleme turundan katılan Craiova, sırasıyla Bosna Hersek ekibi Sarajevo'yu, Slovak temsilcisi Spartak Trnava'yı eledi ve ilk maçta Başakşehir'i 2-1 mağlup ederek avantaj sağladı.

Craiova'nın kadrosunda Türk futbolunu yakından tanıyan oyuncular da bulunuyor. Kaleci Silviu Lung, 2017-2022 yılları arasında Kayserispor forması giyerken, Alexandru Cicaldau 2021-2022 sezonunda Galatasaray'da, 2023-2024'te ise Konyaspor'da görev yaptı. Takımı, eski Rumen milli futbolcu Mirel Radoi çalıştırıyor. 76 yıllık köklü tarihinde 4 kez lig şampiyonluğu yaşayan Craiova, Avrupa'da ise 1982-1983 UEFA Kupası yarı finali ve 1981-1982 Şampiyon Kulüpler Kupası çeyrek finali gibi tarihi başarılar elde etti.