PODCAST CANLI YAYIN

İbrahim Hacıosmanoğlu ve Dursun Özbek'ten kura yorumu

TFF Başkanı İbarahim Hacıosmanoğlu ve Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Şampiyonlar Ligi kura çekimin ardından açıklamalarda bulundu.

Giriş Tarihi:
İbrahim Hacıosmanoğlu ve Dursun Özbek'ten kura yorumu

Hacıosmanoğlu, "Galatasaray iyi bir kura çekti. Gruptan çıkacağına şahsen inanıyorum. Birinci torbadan deve dişi rakipler gelmedi. Liverpool, eski Liverpool değil. Bana göre güzel kura çekti. Dördüncü torbada Türk takımı olması insanın içini acıtıyor ama Galatasaray, ikinci üçüncü torba takımlarından daha güçlü. Galatasaray, ilk 16'ya kalır, bu kadroyla da ilk 16'da da iş yapmaları gerekiyor. Başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

İbrahim Hacıosmanoğlu, "Dün akşam Fenerbahçe talihsiz elenmeseydi iki Türk takımının kurasını izlemek ayrı zevk verirdi. İki takımla katılmayı Cenab-ı Allah nasip eder. Avrupa'da mücadele eden tüm takımları iyi sonuçlar gösterir inşallah." diye konuştu.

Dursun Özbek (İHA)Dursun Özbek (İHA)

Kura sonrası transfer konusuna da değinen Özbek, "Transfer sezonunun sonuna geliyoruz. Şampiyonlar Ligi için ideal kadromuzun büyük kısmını oluşturduk. 1-2 tane eksik kaldı. Onları en kısa sürede bitireceğiz. Başarılı kadroyu koruduk, nokta transferler yaptık. Başarılı bir sezon Galatasaray'ı bekliyor. Taraftarlarımızı memnun etmek için elimizden geleni yapacağız." dedi.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Zafer haftasında milli teknoloji şöleni! Başkan Erdoğan'dan TEKNOFEST Mavi Vatan'da önemli mesajlar: Savunma sanayii destan yazıyor
CHP Süleymaniye'de PKK/PYD ile buluştu! Başrolde yine Namık Tan... Suriye'de YPG için "eşit ortaklık" istedi
Beşiktaş - FC Lausanne-Sport | CANLI
Kaynağını bizzat Başkan Erdoğan yaptı! Milli uçak gemisi MUGEM için tarihi gün
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu
Birgün yazarı Kaan Sezyum'dan taciz skandalı! Cinsel saldırı ifşasını kabul etti | Mide bulandıran özür
Türk Telekom'dan ülke ekonomisine 20 milyar dolarlık katkı
İmralı Heyeti İmralı'da... DEM'liler Süleymaniye'de! PYD/YPG elebaşı Müslim ve Talabaniler ile ne konuştular?
Galatasaray kalecisini buldu! Transferde dünya devi ile yarış
Bursa'da yangın! Anons üstüne anons... 40 bağ evi tahliye edildi
ABD Latin Amerika’ya müdahale mi edecek? Venezuela’ya savaş gemisi yığınağı! Kolombiya’dan sert tepki
Komisyon sonrası ilk temas! DEM Parti heyeti İmralı'ya gitti
İzmir’de "CHP" mağdurlarından cezaevi önünde eylem! Tunç Soyer'den Özgür Özel'e Şenol Aslanoğlu’ndan Cemil Tugay'a…
ABD'nin Suriye politikası değişiyor mu? Barrack ağız değiştirdi... Ankara YPG-Dürzi-İsrail ittifakına "kılıç" çekti
Rus yüzücünün ardından Belaruslu başkan da sırra kadem basmıştı! Nereye gittiği ortaya çıktı
Başkan Erdoğan'dan peş peşe temaslar: Önce Zelenskiy sonra Şahbaz Şerif!
Halit Yukay'ın ölümünde yeni detaylar! Yukay'ın teknesine çarpan gemide mangala dalıp dümeni boş bırakmışlar | Son sözleri ortaya çıktı
Özgür Özel'e "Akın Gürlek" soruşturması! Başsavcılık harekete geçti... AK Parti'den sert tepki
MSB'den Z raporu! Münbiç'te 8 toplamda 556 km tünel imha: Suriye hükümetine "Arkandayız" mesajı | TCG Işın Halit Yukay için görevde
Terörsüz Türkiye için 7. toplantı! Hikmet Çetin'den "Bahçeli" sözleri: Onu ve ona destek verenleri kutlamak istiyorum