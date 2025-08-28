PODCAST CANLI YAYIN

Filenin Efeleri 3 hazırlık maçı yapacak

Dünya Şampiyonası hazırlıklarını sürdüren A Milli Erkek Voleybol Takımı, İtalya’da düzenlenecek FIPAV Kupası’na katılarak üç hazırlık maçına çıkacak.

Giriş Tarihi:
Filenin Efeleri 3 hazırlık maçı yapacak

Türkiye Voleybol Federasyonu'nun açıklamasına göre, Filipinler'in 12-28 Eylül tarihleri arasında ev sahipliği yapacağı Dünya Erkekler Voleybol Şampiyonası öncesi milliler, 29-31 Ağustos tarihleri arasında Torino'da sahne alacak.

MAÇ PROGRAMI

  • 29 Ağustos Perşembe, TSİ 21.30 – Türkiye 🆚 İtalya

  • 30 Ağustos Cumartesi, TSİ 18.00 – Türkiye 🆚 Hollanda

  • 31 Ağustos Pazar, TSİ 16.00 – Türkiye 🆚 Almanya

MİLLİ TAKIM KADROSU

  • Pasörler: Murat Yenipazar, Muhammed Kaya

  • Orta Oyuncular: Bedirhan Bülbül, Ahmet Tümer, Mert Matic, Yiğit Savaş Kaplan

  • Smaçörler: Efe Bayram, Mirza Lagumdzija, Efe Mandıracı, Gökçen Yüksel

  • Pasör Çaprazları: Adis Lagumdzija, Berk Dilmenler

  • Liberolar: Beytullah Hatipoğlu, Berkay Bayraktar

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Zafer haftasında milli teknoloji şöleni! Başkan Erdoğan'dan TEKNOFEST Mavi Vatan'da önemli mesajlar: Savunma sanayii destan yazıyor
CHP Süleymaniye'de PKK/PYD ile buluştu! Başrolde yine Namık Tan... Suriye'de YPG için "eşit ortaklık" istedi
Beşiktaş'ın FC Lausanne-Sport maçı ilk 11'i belli oldu
Birgün yazarı Kaan Sezyum'dan taciz skandalı! Cinsel saldırı ifşasını kabul etti | Mide bulandıran özür
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oluyor! CANLI
İmralı Heyeti İmralı'da... DEM'liler Süleymaniye'de! PYD/YPG elebaşı Müslim ve Talabaniler ile ne konuştular?
Türk Telekom'dan ülke ekonomisine 20 milyar dolarlık katkı
Kaynağını bizzat Başkan Erdoğan yaptı! Milli uçak gemisi MUGEM için tarihi gün
Galatasaray kalecisini buldu! Transferde dünya devi ile yarış
Bursa'da yangın! Anons üstüne anons... 40 bağ evi tahliye edildi
ABD Latin Amerika’ya müdahale mi edecek? Venezuela’ya savaş gemisi yığınağı! Kolombiya’dan sert tepki
İzmir’de "CHP" mağdurlarından cezaevi önünde eylem! Tunç Soyer'den Özgür Özel'e Şenol Aslanoğlu’ndan Cemil Tugay'a…
ABD'nin Suriye politikası değişiyor mu? Barrack ağız değiştirdi... Ankara YPG-Dürzi-İsrail ittifakına "kılıç" çekti
Rus yüzücünün ardından Belaruslu başkan da sırra kadem basmıştı! Nereye gittiği ortaya çıktı
Başkan Erdoğan'dan peş peşe temaslar: Önce Zelenskiy sonra Şahbaz Şerif!
Halit Yukay'ın ölümünde yeni detaylar! Yukay'ın teknesine çarpan gemide mangala dalıp dümeni boş bırakmışlar | Son sözleri ortaya çıktı
Özgür Özel'e "Akın Gürlek" soruşturması! Başsavcılık harekete geçti... AK Parti'den sert tepki
MSB'den Z raporu! Münbiç'te 8 toplamda 556 km tünel imha: Suriye hükümetine "Arkandayız" mesajı | TCG Işın Halit Yukay için görevde
Terörsüz Türkiye için 7. toplantı! Hikmet Çetin'den "Bahçeli" sözleri: Onu ve ona destek verenleri kutlamak istiyorum
Komisyon sonrası ilk temas! DEM Parti heyeti İmralı'ya gidiyor