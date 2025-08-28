Filenin Efeleri 3 hazırlık maçı yapacak

Türkiye Voleybol Federasyonu'nun açıklamasına göre, Filipinler'in 12-28 Eylül tarihleri arasında ev sahipliği yapacağı Dünya Erkekler Voleybol Şampiyonası öncesi milliler, 29-31 Ağustos tarihleri arasında Torino'da sahne alacak.
MAÇ PROGRAMI
-
29 Ağustos Perşembe, TSİ 21.30 – Türkiye 🆚 İtalya
-
30 Ağustos Cumartesi, TSİ 18.00 – Türkiye 🆚 Hollanda
-
31 Ağustos Pazar, TSİ 16.00 – Türkiye 🆚 Almanya
MİLLİ TAKIM KADROSU
-
Pasörler: Murat Yenipazar, Muhammed Kaya
-
Orta Oyuncular: Bedirhan Bülbül, Ahmet Tümer, Mert Matic, Yiğit Savaş Kaplan
-
Smaçörler: Efe Bayram, Mirza Lagumdzija, Efe Mandıracı, Gökçen Yüksel
-
Pasör Çaprazları: Adis Lagumdzija, Berk Dilmenler
-
Liberolar: Beytullah Hatipoğlu, Berkay Bayraktar