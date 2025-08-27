Beşiktaş Cerny'de sona geldi!

Siyah-beyazlı yönetim, 27 yaşındaki Çek futbolcu ile prensip anlaşmasına varırken, oyuncunun kulübü Wolfsburg ile kiralık transferi konusunda da önemli mesafe kat etti. Görüşmelerin bu hafta içinde tamamlanması ve transferin resmiyet kazanması bekleniyor.

Vaclav Cerny

OLE'NİN ELİNİ RAHATLATACAK

Cerny'nin sadece sağ kanatta değil, sağ bek ve sol bek mevkilerinde de görev alabiliyor olması, teknik heyetin transferi onaylamasında etkili oldu. Beşiktaş, hem hücum hem de savunma hattına derinlik kazandırmayı hedefliyor.