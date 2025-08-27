PODCAST CANLI YAYIN

Beşiktaş Cerny'de sona geldi!

Sağ kanat arayışlarını sürdüren Beşiktaş, Wolfsburg'un Çek oyuncusu Vaclav Cerny ile prensipte anlaştı. Geçtiğimiz sezon Rangers'ta kiralık oynayan 27 yaşındaki futbolcu, çok yönlü yapısıyla teknik heyetin onayını aldı.

Beşiktaş Cerny'de sona geldi!

Sağ kanat arayışlarını sürdüren Beşiktaş, daha önce de gündemine aldığı Vaclav Cerny transferinde mutlu sona yakın.

Siyah-beyazlı yönetim, 27 yaşındaki Çek futbolcu ile prensip anlaşmasına varırken, oyuncunun kulübü Wolfsburg ile kiralık transferi konusunda da önemli mesafe kat etti. Görüşmelerin bu hafta içinde tamamlanması ve transferin resmiyet kazanması bekleniyor.

OLE'NİN ELİNİ RAHATLATACAK

Cerny'nin sadece sağ kanatta değil, sağ bek ve sol bek mevkilerinde de görev alabiliyor olması, teknik heyetin transferi onaylamasında etkili oldu. Beşiktaş, hem hücum hem de savunma hattına derinlik kazandırmayı hedefliyor.

