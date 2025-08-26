Zeynep Sönmez tarih yazmanın eşiğinde

Zeynep Sönmez



WİMBLEDON'DA TARİH YAZDI



Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da ilk turda Rumen Jaqueline Cristian'i set vermeden geçen Zeynep, 2. turda Çinli Xinyu Wang'ı da 2-0 yendi.



3. turda Rus Ekaterina Alexandrova'ya 2-0 mağlup olan milli tenisçi, bu turnuvada teklerde 3. tur gören ilk Türk tenisçi ünvanını aldı.



Zeynep, ayrıca 75 yıl sonra Musluoğlu'nun ardından tüm grand slamlerde 3. tura yükselen ilk isim oldu.