Livakovic transferi iptal!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest'tan beklenmeyen bir hamle geldi.
A Spor'un haberine göre; İngiliz ekibi, Fenerbahçe'nin kalecisi Dominik Livakovic için resmi teklif yaptı. Transfer, Hırvat kaleci ve Nottingham Forest arasındaki maaş pazarlığının olumsuz sonuçlanmasıyla iptal oldu.
Portekizli teknik adam Nuno Espirito Santo'nun, Nottingham Forest'ın birinci kalecisi durumunda yer alan Matz Sels ile sezon boyunca rekabet edebilecek bir kaleci istediği belirtilmiş, Santo'nun Livakovic'in transfer edilerek iyi bir alternatife sahip olmak istediği aktarılmıştı.
72 KEZ FORMA GİYDİ
2023 yılında 6 milyon 650 bin Euro bedelle Dinamo Zagreb'ten kadroya katılan Dominik Livakovic, Fenerbahçe formasını 72 kez giydi.