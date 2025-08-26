PODCAST CANLI YAYIN

Livakovic transferi iptal!

Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest, Dominik Livakovic için Fenerbahçe'nin kapısını çaldı. Ancak Livakovic ile maaş konusunda anlaşılamayınca transfer durdu.

Giriş Tarihi:
Livakovic transferi iptal!
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest'tan beklenmeyen bir hamle geldi.

A Spor'un haberine göre; İngiliz ekibi, Fenerbahçe'nin kalecisi Dominik Livakovic için resmi teklif yaptı. Transfer, Hırvat kaleci ve Nottingham Forest arasındaki maaş pazarlığının olumsuz sonuçlanmasıyla iptal oldu.

Portekizli teknik adam Nuno Espirito Santo'nun, Nottingham Forest'ın birinci kalecisi durumunda yer alan Matz Sels ile sezon boyunca rekabet edebilecek bir kaleci istediği belirtilmiş, Santo'nun Livakovic'in transfer edilerek iyi bir alternatife sahip olmak istediği aktarılmıştı.

LivakovicLivakovic

72 KEZ FORMA GİYDİ

2023 yılında 6 milyon 650 bin Euro bedelle Dinamo Zagreb'ten kadroya katılan Dominik Livakovic, Fenerbahçe formasını 72 kez giydi.

Galatasaraydan Fenerbahçeye dev çalım! Mourinhoya şokGalatasaraydan Fenerbahçeye dev çalım! Mourinhoya şok
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye dev çalım! Mourinho'ya şok

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
6,5 milyon memurun gözü bu toplantıda! Hakem Kurulu 4. kez toplanıyor! En düşük memur maaşı ne kadar olacak? İşte tahminlere göre zam oranları
Deprem bölgesinde 75 milyar dolarlık dev yatırımlarla tarih yazılıyor
İBB'deki rant ne zaman 'sistem'leşti? İşte Ekrem İmamoğlu'nun pis işler kronolojisi
Fırsatçılara geçit yok | Başkan Erdoğan'dan Ahlat'ta önemli açıklamalar: Belediyeleri aile çiftliğine çevirenler için artık deniz bitti
Esnaf erken emeklilik için nasıl avantajlardan yararlanabilir? İşte detaylar
ABD Başkanı Donald Trump Fed üyesi Lisa Cook'u görevden aldı
Katil İsrail ordusu Gazze'deki Nasır Hastanesi'ni vurdu! Çok sayıda kayıp var! Gazetecilerin isimleri belli oldu | Tepki yağıyor
Sosyal medya üzerinden cinsel şantaj! Görüntüleri kaydedip milyonluk vurgun yaptılar
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye dev çalım! Mourinho'ya şok
Özel bir bankada üst düzey yönetici küçük çocuğa istismardan ceza aldı!
Ahlat'ta ecdada vefa! Başkan Erdoğan ve Bahçeli Selçuklu mezarlığını ziyaret etti | Han çadırında koyu sohbet
Wilfried Singo adım adım Cimbom'a
ABD Başkanı Trump Ukrayna-Rusya savaşının kişilik savaşına döndüğünü açıkladı
Bakan Yerlikaya açıkladı: Kur'an-ı Kerim'e hakaret eden ve öz kızına tacizde bulunan şahıs yakalandı
FETÖ'cülerin soruşturma dosyaları kapatan zabıt katibi: "Başka bir büroda görevli olsaydım orada da aynı şeyi yapardım"
Tarihler belli oldu! İşte Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Turu maç programı
"Derin" operasyon! Halit Yukay'ın cansız bedeni nasıl çıkarılacak? | Rov devrede | Rüzgar engeli
Inter’den Yusuf Akçiçek için İstanbul’da kritik görüşme: Teklif 20 milyon euroyu aşarsa Fenerbahçe satacak
DEM heyeti İmralı yolunda! Terörsüz Türkiye Komisyonu'nun ardından teröristbaşı Abdullah Öcalan'a ilk ziyaret
Avrupa'nın takmadığı Eski Floransa Belediye Başkanı Nardella'dan Türkiye'yi batıya şikayet eden İmamoğlu'na "destek" şovu!