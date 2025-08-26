Arda Turan'a bir Brezilyalı yıldız daha!

Arda Turan'ın teknik direktörlük görevini üstlendiği Shakhtar Donetsk, transfer çalışmalarını sürdürüyor.



Ukrayna ekibi, orta saha transferi için mutlu sona ulaştı.



Fabrizio Romanao'nun haberine göre Shakhtar, Brezilya ekibi Fluminense'nin 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Isaque'yi kadrosuna kattı. Donetsk ekibinin, bu transfer için 10 milyon Euro bonservis ve 2 milyon Euro bonus ödemesi yapacağı belirtildi.



Haberde, Genç oyuncunun sağlık kontrollerinden geçmek ve resmi imzayı atmak üzere Ukrayna'ya gelmek için yola çıktığı bilgisine yer verildi.



Geçtiğimiz sezon Brezilya ekibinde 14 maçına çıkan Isaque, 2 gol attı.