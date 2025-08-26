PODCAST CANLI YAYIN

Arda Turan'a bir Brezilyalı yıldız daha!

Shakhtar Donetsk'in, Fluminense'den Isaque'yi kadrosuna kattığı belirtildi. Ukrayna temsilcisinin, bu transfer için 10 milyon Euro bonservis ve 2 milyon Euro bonus ödemesi yapacağı belirtildi.

Giriş Tarihi:
Arda Turan'a bir Brezilyalı yıldız daha!

Arda Turan'ın teknik direktörlük görevini üstlendiği Shakhtar Donetsk, transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Ukrayna ekibi, orta saha transferi için mutlu sona ulaştı.

Fabrizio Romanao'nun haberine göre Shakhtar, Brezilya ekibi Fluminense'nin 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Isaque'yi kadrosuna kattı. Donetsk ekibinin, bu transfer için 10 milyon Euro bonservis ve 2 milyon Euro bonus ödemesi yapacağı belirtildi.

Haberde, Genç oyuncunun sağlık kontrollerinden geçmek ve resmi imzayı atmak üzere Ukrayna'ya gelmek için yola çıktığı bilgisine yer verildi.

Geçtiğimiz sezon Brezilya ekibinde 14 maçına çıkan Isaque, 2 gol attı.

Aboubakarda maaş engeliAboubakarda maaş engeli
Aboubakar'da maaş engeli

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Zaferin 954. Yıl Dönümü! Başkan Erdoğan'dan Malazgirt'te önemli açıklamalar
DEM Parti 8. kez İmralı yolunda! Tarih belli oldu... Öcalan TBMM'deki komisyon için ne diyor?
Yolsuzluktan tutuklanan Ekrem İmamoğlu ve Dilek İmamoğlu'nun avukatı Nusret Yılmaz gözaltına alındı!
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tablo ile verileri açıkladı: Enflasyon beklentileri iyileşiyor
Pankart açarak Başkan Erdoğan'dan yardım istemişti... Ada Koçyiğit'ten teşekkür hediyesi
6,5 milyon memurun gözü bu toplantıda! Hakem Kurulu 4. kez toplanıyor! En düşük memur maaşı ne kadar olacak? İşte tahminlere göre zam oranları
İsveç’te gündem “dosya skandalı”! Türkiye dönüşü gizli belgeleri havalimanında unuttular: İlk açıklama geldi
Ankara’nın Hafter hamlesi İsrail’de panik yarattı: “Türk İmparatorluğu yeniden mi dirildi?”
İBB'deki rant ne zaman 'sistem'leşti? İşte Ekrem İmamoğlu'nun pis işler kronolojisi
Deprem bölgesinde 75 milyar dolarlık dev yatırımlarla tarih yazılıyor
ABD Başkanı Donald Trump Fed üyesi Lisa Cook'u görevden aldı
Mourinho'dan sürpriz karar! Benfica maçında forma onun
Esnaf erken emeklilik için nasıl avantajlardan yararlanabilir? İşte detaylar
Fırsatçılara geçit yok | Başkan Erdoğan'dan Ahlat'ta önemli açıklamalar: Belediyeleri aile çiftliğine çevirenler için artık deniz bitti
Katil İsrail ordusu Gazze'deki Nasır Hastanesi'ni vurdu! Çok sayıda kayıp var! Gazetecilerin isimleri belli oldu | Tepki yağıyor
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye dev çalım! Mourinho'ya şok
Sosyal medya üzerinden cinsel şantaj! Görüntüleri kaydedip milyonluk vurgun yaptılar
Özel bir bankada üst düzey yönetici küçük çocuğa istismardan ceza aldı!
Ahlat'ta ecdada vefa! Başkan Erdoğan ve Bahçeli Selçuklu mezarlığını ziyaret etti | Han çadırında koyu sohbet
Inter’den Yusuf Akçiçek için İstanbul’da kritik görüşme: Teklif 20 milyon euroyu aşarsa Fenerbahçe satacak