Ferdi Kadıoğlu'na şok! Everton - Brighton: 2-0 | MAÇ SONUCU

İngiltere Premier Lig'in 2. haftasında Everton ile Brighton karşı karşıya geldi. Mücadeleden galip ayrılan taraf, 2-0'lık sonuçla ev sahibi ekip oldu.

Everton, Premier Lig'de Brighton'ı 2-0 mağlup etti.

Hill Dickinson Stadyumu'nda oynanan maçta gol perdesini 23. dakikada Iliman Ndiaye açtı ve ilk yarı 1-0 sona erdi.

İkinci devrede James Garner sahneye çıkarak takımının ikinci golünü kaydetti. Kalan dakikalarda skor değişmedi ve maç 2-0 bitti.

Karşılaşmada en dikkat çeken noktalardan biri, sezon başında kiralanan Jack Grealish'in iki asist yapması oldu.

Zorlu randevuda Ferdi Kadıoğlu, 67. dakikada Maxim De Cuyper'in yerine girdi.

Everton bu galibiyetle puanını 3'e yükseltirken gelecek hafta Wolverhampton ile kozlarını paylalşacak. Brighton ise 1'de kaldı ve milli ara öncesi Manchester City'i ağırlayacak.

