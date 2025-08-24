Golsüz geçen 90 dakikanın sonunda sahneye çıkan Marius Bülter, attığı golle Köln'e 3 puanı getiren isim oldu. Deneyimli oyuncu, kritik anlarda sahneye çıkarak takımının lige galibiyetle başlamasını sağladı.
MAİNZ 10 KİŞİ KALDI
Ev sahibi Mainz'da Paul Nebel, 60. dakikada gördüğü kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Kalan dakikaları 10 kişi oynayan ev sahibi ekip, sahadan puansız ayrıldı.
GELECEK HAFTA PROGRAMI
Bu sonuçla lige 3 puanla başlayan Köln, ikinci haftada sahasında Freiburg'u ağırlayacak. İlk haftadan mağlup ayrılan Mainz ise Wolfsburg deplasmanına konuk olacak.