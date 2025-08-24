PODCAST CANLI YAYIN

Deplasmanda altın galibiyet! Mainz - Köln: 0-1 | MAÇ SONUCU

Bundesliga’nın ilk haftasında Mainz, sahasında Köln’ü konuk etti. Mewa Arena’da oynanan karşılaşmayı konuk ekip Köln, uzatma dakikalarında bulduğu golle 1-0 kazandı.

Giriş Tarihi:
Deplasmanda altın galibiyet! Mainz - Köln: 0-1 | MAÇ SONUCU

Golsüz geçen 90 dakikanın sonunda sahneye çıkan Marius Bülter, attığı golle Köln'e 3 puanı getiren isim oldu. Deneyimli oyuncu, kritik anlarda sahneye çıkarak takımının lige galibiyetle başlamasını sağladı.

MAİNZ 10 KİŞİ KALDI

Ev sahibi Mainz'da Paul Nebel, 60. dakikada gördüğü kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Kalan dakikaları 10 kişi oynayan ev sahibi ekip, sahadan puansız ayrıldı.

GELECEK HAFTA PROGRAMI

Bu sonuçla lige 3 puanla başlayan Köln, ikinci haftada sahasında Freiburg'u ağırlayacak. İlk haftadan mağlup ayrılan Mainz ise Wolfsburg deplasmanına konuk olacak.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan'a tarihi selam! Savarona, TCG Anadolu ve donanmanın yıldızları İstanbul Boğazı’ndan geçti
MKE eski Başkanı İsmet Sayhan suç örgütü üyeliği ve casusluktan gözaltına alındı: Ev ve ofisinde arama yapıldı
Atatürk'ün mirası Savarona ve TCG Anadolu'nun geçiş törenine katılan gençlerin coşkusu sözlerine yansıdı! Başkan Erdoğan'a teşekkür
Trabzonspor - Antalyaspor | CANLI
Zafer ayında Boğaz'da gövde gösterisi! TCG Anadolu ve Atatürk'ün mirası TCG Savanora İstanbul Boğazı'ndan geçti
First Lady diplomasisi! Emine Erdoğan’ın “Gazzeli çocuklar için de çağrı yapın” sözleri uluslararası basında! Dünya 'çağrı' dedi İsrail 'baskı'
Başkan Erdoğan liderliğindeki Kabine Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanacak
Denizli'de alevlerle mücadele! OGM açıkladı: Yangın büyük ölçüde kontrol altında | 1 şüpheli gözaltında
Günlerdir aranıyordu! Acı haber geldi | İş insanı Halit Yukay'ın cenazesini Deniz Kuvvetleri Komutanlığı çıkaracak | Cenaze görüntülerine ulaşıldı
Memur zammında kritik 5 gün! Kamu Hakem Kurulu'nun ikinci toplantısı sona erdi | Karar ne zaman açıklanır?
AK Parti'den Terörsüz Türkiye mesaisi! Bakan ve vekiller sahaya indi! Vatandaş süreç için ne diyor?
Akdeniz’in derinliklerinde Osmanlı mührü: Kayıp gemi 350 yıl sonra ortaya çıktı
Ertan Yıldız'dan 890 milyonluk itiraf: Yolsuzluk çetesi elebaşı Ekrem İmamoğlu halkın parasını seçim kampanyasına harcadı
Bugün hava nasıl olacak? 16 ile sağanak yağış uyarısı! Sıcaklıklar 5 derece düşüyor | 24 Ağustos 2025 hava durumu
Sosyal medyada ölüm oyunu! Boğaz sıkma virali için uzmanlar uyardı: Damar genişliyor, tansiyon düşüyor
Anneye erken emeklilik fırsatı! Çalışan anneler borçlanma ile 6 yıla kadar prim kazanıyor | Yeni adımlar atılacak mı?
Galatasaray dünya devinin 3 yıldızına imza attıracak!
Kılıçdaroğlu ve Uğur Dündar arasında 'kepaze' polemiği: Gözünü kötülük bürümüş ıslah olmaz muhteris
Fenerbahçe - Kocaelispor maçı sonrası Jose Mourinho'ya şok sözler! "Sakın!"
Okan Buruk'tan 3'te 3 için forvet kararı! İlk 11'ini belirledi