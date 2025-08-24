PODCAST CANLI YAYIN

Barış Alper Yılmaz'dan takım arkadaşlarına başarı dileği

Galatasaray’da transfer gündeminin merkezinde yer alan Barış Alper Yılmaz, Süper Lig’in 3. haftasında oynanacak Kayserispor deplasmanına götürülmedi. Milli yıldız, karşılaşma öncesi takım arkadaşlarına başarılar diledi.

Son günlerde adı Suudi Arabistan kulüpleriyle anılan milli futbolcu, teknik heyetin kararıyla Kayseri maçının kadrosuna dahil edilmedi.

TAKIMINA DESTEK MESAJI

Barış Alper Yılmaz, kadroda yer almamasına rağmen sosyal medyadan dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Takımın fotoğrafını paylaşan genç oyuncu, "Başarılar takım" notunu düşerken, sarı-kırmızı kalp emojileri de ekledi.

TRANSFER BELİRSİZLİĞİ

Galatasaray yönetimi, yıldız futbolcu için gelen teklifleri değerlendirirken oyuncunun geleceğiyle ilgili kararın kısa süre içinde netleşmesi bekleniyor.

Barış Alper Yılmaz'ın Instagram hikayesi paylaşımı (Instagram)Barış Alper Yılmaz'ın Instagram hikayesi paylaşımı (Instagram)

