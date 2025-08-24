PODCAST CANLI YAYIN

Altay Bayındır'dan bu sezon ilk! Fulham - Manchester United: 1-1 | MAÇ SONUCU

Premier Lig’de Manchester United forması giyen milli kaleci Altay Bayındır, Fulham karşısında ilk yarıda sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekti. Ancak mücadele 1-1 sona erdi.

Mücadeleye ilk 11'de başlayan Altay, ilk yarıda iki önemli kurtarış yaparak takımını ayakta tuttu. Başarılı eldiven, sadece kalesini korumakla kalmadı; ayağını da etkili kullanarak hücumda Manchester United'a katkı sağladı.

TAKIMINA GOL FIRSATI YARATTI

Milli file bekçisi, pasıyla Cunha'yı net bir gol pozisyonuna sokarak ilk yarının en dikkat çeken isimlerinden biri oldu. Altay, böylece bu sezon Premier Lig'de büyük bir gol fırsatı yaratan ilk kaleci olarak istatistiklere geçti.

FERNANDES PENALTIYI KAÇIRDI

Karşılaşmanın 39. dakikasında Manchester United, Bruno Fernandes'in ayağından penaltı fırsatı yakaladı. Ancak Portekizli yıldız topu dışarı gönderince devre golsüz eşitlikle tamamlandı.

MAÇ 1-1 BİTTİ

Manchester United, Leny Yoro'nun 58. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Fulham'da Emile Smith Rowe, 71. dakikada oyuna dahil oldu. Rowe, 73. dakikada attığı golle skoru 1-1'e getirdi. Mücadele 1-1 tamamlandı.

Manchester United'da maça ilk 11'de başlayan Altay Bayındır, 90 dakika sahada kaldı.

Bu sonucun ardından Manchester United, ligde bu sezon ilk puanını aldı. Fulham ise 2 puana yükseldi.

Ligin bir sonraki haftasında Manchester United, sahasında Burnley'i konuk edecek. Fulham ise Chelsea deplasmanına gidecek.

