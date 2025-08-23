Marsilya'ya farklı galibiyeti getiren goller Mason Greenwood, Pierre-Emerick Aubameyang (2), Pierre-Emile Hojbjerg ve Robinio Vaz'dan geldi. Paris FC'nin sayıları ise Ilan Kebbal ve Moses Simon'dan geldi.

Mason Greenwood, maçın 85. dakikasında penaltı vuruşunu değerlendiremezken, Aubameyang attığı iki golle karşılaşmanın yıldızlarından biri oldu.

PUAN DURUMU

Bu galibiyetle birlikte Marsilya, ikinci hafta sonunda 3 puana ulaştı. Paris FC ise sahadan üst üste ikinci kez mağlubiyetle ayrılarak puanla tanışamadı.

GELECEK HAFTA

Marsilya, üçüncü haftada bir başka derbide Olimpik Lyon deplasmanına çıkacak. Paris FC ise sahasında Metz'i ağırlayacak.