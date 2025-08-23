PODCAST CANLI YAYIN

Velodrome'da ilk galibiyet! Martsilya - Paris FC: 5-2 | MAÇ SONUCU

Fransa Ligue 1’in ikinci haftasında Olimpik Marsilya, sahasında Paris FC’yi 5-2 mağlup ederek sezonun ilk galibiyetini aldı. Velodrome Stadyumu’nda oynanan ve “Mini Klasik” olarak anılan mücadele büyük bir heyecana sahne oldu.

Giriş Tarihi:
Velodrome'da ilk galibiyet! Martsilya - Paris FC: 5-2 | MAÇ SONUCU

Marsilya'ya farklı galibiyeti getiren goller Mason Greenwood, Pierre-Emerick Aubameyang (2), Pierre-Emile Hojbjerg ve Robinio Vaz'dan geldi. Paris FC'nin sayıları ise Ilan Kebbal ve Moses Simon'dan geldi.

Mason Greenwood, maçın 85. dakikasında penaltı vuruşunu değerlendiremezken, Aubameyang attığı iki golle karşılaşmanın yıldızlarından biri oldu.

PUAN DURUMU

Bu galibiyetle birlikte Marsilya, ikinci hafta sonunda 3 puana ulaştı. Paris FC ise sahadan üst üste ikinci kez mağlubiyetle ayrılarak puanla tanışamadı.

GELECEK HAFTA

Marsilya, üçüncü haftada bir başka derbide Olimpik Lyon deplasmanına çıkacak. Paris FC ise sahasında Metz'i ağırlayacak.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Memur zammında kritik 5 gün! Kamu Hakem Kurulu toplantı... Karar ne zaman açıklanır?
Emine Erdoğan'dan Putin'e mektup yazan Melania Trump'a mektup! "Ukraynalı - Gazzeli ayrımı olmasın" vurgusu: 1 milyon çocuk için vakit geldi
Fenerbahçe'nin Kocaelispor maçı ilk 11'i belli oldu
Denizli'de alevlerle mücadele! Çanakkale Gelibolu yangını 22,5 saatte kontrol altına alındı! | 19.170 saatlik "Yeşil Vatan" müdafaası
Emine Erdoğan'dan Melania Trump'a Gazze mektubu! Zulme uğrayan çocuklar için ortak vicdan çağrısı | Kabineden destek paylaşımları
MHP lideri Bahçeli'den Gazze çıkışı! "Siyonist emperyalistler yoldan çıktı" | Özgür Özel'e tepki: Fitne rüzgarının ehemmiyeti yok
TCG Anadolu 'Zafer Yolculuğu' için Çanakkale'den yola çıktı İstanbul'a demir attı | Savarona yatı ile boğazı selamlayacaklar!
Bakan Tunç açıkladı: Trafikte yol kesene düğünlerde havaya ateş açana af yok!
Fenerbahçeli Dorgeles Nene'nin kankası Galatasaray'a
KKM sona erdi Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ilk açıklama geldi: Finansal istikrar daha da güçlenecek
Okan Buruk'tan 3'te 3 için forvet kararı! İlk 11'ini belirledi
İBB firarisi Emrah Bağdatlı delilleri böyle yok etmek istedi! Sağ kolu sorguda döküldü... Özge Bağdatlı'nın ofisinde ne dolaplar döndü?
Fatih Tekke'nin parolası hücum! İlk 11'i netleştirdi
Başkan Erdoğan-Macron görüşmesi Yunan’ı panikletti: Kıbrıs bile sırtını dönecek
Türkiye gücüne güç katıyor! Enerji filosu genişlemeye devam ediyor | Karadeniz’e ikinci yüzer üretim platformu
Grok’ta bir skandal daha: Yüz binlerce xAI konuşması arama motorlarında! Bir de Elon Musk’a suikast planı
Bakan Uraloğlu Iğdır'da duyurdu: Ürdün, Suriye ve Türkiye masaya oturacak | Esenboğa Metrosu ne aşamada? Yollarda "hız" düzenlemesi
HARİTA KIRMIZI || Hava bir süre daha terletecek! Hafta sonu hava nasıl? Meteoroloji il il açıkladı
Avrupa'dan gelen krediler "Eko"sisteme aktı! 121 milyar TL'lik faturasını halk ödüyor
Beyaz Saray’da ilginç anlar! FIFA Başkanı Infantino övgü yağdırdı: Trump Dünya Kupası’na el koydu