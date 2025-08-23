PODCAST CANLI YAYIN

Topçular topa tuttu! Arsenal - Leeds: 5-0 | MAÇ SONUCU

İngiltere Premier Lig'de ilk haftayı Manchester United zaferiyle kapatan Arsenal, evinde çıktığı mücadelede Leeds United'a gol yağdırdı. Topçular, sahadan 5-0 galip ayrıldı.

Arsenal, Premier Lig'in 2. haftasında Leeds United'ı 5-0 yendi.

Karşılaşmada gol perdesini açan isim 34. dakikada Jurrien Timber oldu. Arsenal 45'te Bukayo Saka ile farkı ikiye çıkardı ve ilk yarı 2-0 sona erdi.

İkinci devrenin başlamasından kısa bir süre sonra 48. dakikada bu kez sahneye çıkan isim Viktor Gyökeres oldu. Timber bir kez adha ağları havalandırıp takımının 4. golünü kaydetti. Kapanışı penaltıdan Gyökeres yaptı. Karşılaşma 5-0 bitti.

Viktor Gyökeres'in gol sevinci (AFP)Viktor Gyökeres'in gol sevinci (AFP)

Arsenal bu galibiyetle puanını 6'ya çıkarırken Leeds Untied 3'te kaldı.

Londra temsilcisi gelecek hafta Liverpool'a konuk olacak. Daniel Farke'nin öğrencileri ise Newcastle United'ı ağırlayacak.

