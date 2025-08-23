Arsenal, Premier Lig'in 2. haftasında Leeds United'ı 5-0 yendi.

Karşılaşmada gol perdesini açan isim 34. dakikada Jurrien Timber oldu. Arsenal 45'te Bukayo Saka ile farkı ikiye çıkardı ve ilk yarı 2-0 sona erdi.

İkinci devrenin başlamasından kısa bir süre sonra 48. dakikada bu kez sahneye çıkan isim Viktor Gyökeres oldu. Timber bir kez adha ağları havalandırıp takımının 4. golünü kaydetti. Kapanışı penaltıdan Gyökeres yaptı. Karşılaşma 5-0 bitti.