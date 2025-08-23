PODCAST CANLI YAYIN

Kocaelispor Aboubakar için devrede!

Süper Lig'in yeni ekibi Kocaelispor, serbest statüdeki Kamerunlu golcü Vincent Aboubakar ile görüşmelere başladı. Taraflar arasındaki tek engel, tecrübeli futbolcunun yüksek maaş talebi. Transferin kısa süre içinde netleşmesi bekleniyor.

Giriş Tarihi:
Kocaelispor Aboubakar için devrede!

Kocaelispor, deneyimli Kamerunlu golcü Vincent Aboubakar'ı kadrosuna katmak için bir kez daha harekete geçti.

Africafoot'un haberine göre, geçtiğimiz kış transfer döneminde de ilgilendiği 33 yaşındaki oyuncuyla yeniden görüşmelere başlandı.

Kocaelispor yönetimi, transferi bitirme konusunda daha umutlu. Şu anda serbest statüde bulunan Aboubakar, son olarak küme düşen Hatayspor'da forma giymiş ve sözleşmesini feshetmişti.

Kamerun'un kaptanlığını yapan golcü futbolcu için en büyük engel ise maaş beklentisi. Kocaelispor ile Aboubakar cephesi arasındaki pazarlıklar, oyuncunun talep ettiği ücret nedeniyle henüz sonuçlanmadı.

Transferin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Son dakika: Memur zammında son viraj! Kamu Hakem Kurulu toplandı
MHP lideri Bahçeli'den Gazze çıkışı! "Siyonist emperyalistler yoldan çıktı" | Özgür Özel'e tepki: Fitne rüzgarının ehemmiyeti yok
Emine Erdoğan'dan Putin'e mektup yazan Melania Trump'a mektup! "Ukraynalı - Gazzeli ayrımı olmasın" vurgusu: 1 milyon çocuk için vakit geldi
Çanakkale Gelibolu yangını 22,5 saatte kontrol altına alındı! 19.170 saatlik "Yeşil Vatan" müdafaası: OGM verileri açıkladı
KKM sona erdi Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ilk açıklama geldi: Finansal istikrar daha da güçlenecek
İBB firarisi Emrah Bağdatlı delilleri böyle yok etmek istedi! Sağ kolu sorguda döküldü... Özge Bağdatlı'nın ofisinde ne dolaplar döndü?
Başkan Erdoğan-Macron görüşmesi Yunan’ı panikletti: Kıbrıs bile sırtını dönecek
Mourinho'dan sürpriz kadro! Kocaelispor maçı 11'ini belirledi
Türkiye gücüne güç katıyor! Enerji filosu genişlemeye devam ediyor | Karadeniz’e ikinci yüzer üretim platformu
Grok’ta bir skandal daha: Yüz binlerce xAI konuşması arama motorlarında! Bir de Elon Musk’a suikast planı
TCG Anadolu, "Zafere Yolculuk" için Çanakkale'den İstanbul'a hareket etti | Savarona yatı ile boğazı selamlayacaklar!
Bakan Uraloğlu Iğdır'da duyurdu: Ürdün, Suriye ve Türkiye masaya oturacak | Esenboğa Metrosu ne aşamada? Yollarda "hız" düzenlemesi
Edson'dan sonra sıra onda! Fenerbahçe'den sürpriz hamle
HARİTA KIRMIZI || Hava bir süre daha terletecek! Hafta sonu hava nasıl? Meteoroloji il il açıkladı
Avrupa'dan gelen krediler "Eko"sisteme aktı! 121 milyar TL'lik faturasını halk ödüyor
Beyaz Saray’da ilginç anlar! FIFA Başkanı Infantino övgü yağdırdı: Trump Dünya Kupası’na el koydu
Çerçioğlu'nu CHP'den istifaya götüren Kuşadası'ndaki 6 milyarlık imar rantının arkasındaki kilit isim! "Tibet Özer isterse olur"
Epstein’ın sevgilisi Maxwell’in ifadesi ortaya çıktı! Trump ile ne zaman tanıştılar? “Uygunsuz ilişkiye girmedi”
Erken sigorta girişinde emeklilik şartları neye göre değişiyor?
Süleymaniye'de Talabaniler arasında tanklı toplu iç savaş! Arka planında ne var? Ankara yakın takipte