PODCAST CANLI YAYIN

Amerika Açık başlıyor!

Sezonun son grand slam turnuvası olan ABD Açık, 90 milyon dolarlık rekor para ödülüyle 24 Ağustos'ta başlıyor. Erkeklerde Sinner, Alcaraz ve Djokovic rekabeti öne çıkarken; kadınlarda Sabalenka, Swiatek ve Gauff favoriler arasında. Türkiye'yi ise Zeynep Sönmez ana tabloda temsil edecek.

Giriş Tarihi:
Amerika Açık başlıyor!

Rekor para ödülünün dağıtılacağı sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık yarın başlayacak.

Avustralya Açık, Fransa Açık (Roland Garros) ve Wimbledon ile tenis sezonunun en önemli dört organizasyonundan ABD Açık, bu yıl 24 Ağustos-7 Eylül tarihlerinde 145. kez organize edilecek.

İlk kez 1881 yılında düzenlenen sezonun son grand slam turnuvası ABD Açık, yarın TSİ 18.00'de New York kentinde başlayacak.

2025 ABD Açık'ın toplam para ödülü, 90 milyon dolarla organizasyon tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı. ABD Açık böylece kendisine ait tarihin en fazla para ödülü dağıtan tenis turnuvası rekorunu (75 milyon dolar) geliştirdi.

Tek kadınlar ve tek erkekler şampiyonlarına verilen ödül ise 3,6 milyondan 5 milyon dolara yükseldi.

Zeynep Sönmez’den kariyer rekoruZeynep Sönmez’den kariyer rekoru
Zeynep Sönmez’den kariyer rekoru

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
MHP lideri Bahçeli: Siyonist emperyalistler kontrolden çıktı
Emine Erdoğan'dan Putin'e mektup yazan Melania Trump'a mektup! "Ukraynalı - Gazzeli ayrımı olmasın" vurgusu: 1 milyon çocuk için vakit geldi
KKM sona erdi Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ilk açıklama geldi: Finansal istikrar daha da güçlenecek
İBB firarisi Emrah Bağdatlı delilleri böyle yok etmek istedi! Sağ kolu sorguda döküldü... Özge Bağdatlı'nın ofisinde ne dolaplar döndü?
Başkan Erdoğan-Macron görüşmesi Yunan’ı panikletti: Kıbrıs bile sırtını dönecek
Türkiye gücüne güç katıyor! Enerji filosu genişlemeye devam ediyor | Karadeniz’e ikinci yüzer üretim platformu
Grok’ta bir skandal daha: Yüz binlerce xAI konuşması arama motorlarında! Bir de Elon Musk’a suikast planı
TCG Anadolu, "Zafere Yolculuk" için Çanakkale'den İstanbul'a hareket etti | Savarona yatı ile boğazı selamlayacaklar!
Bakan Uraloğlu Iğdır'da duyurdu: Ürdün, Suriye ve Türkiye masaya oturacak | Esenboğa Metrosu ne aşamada? Yollarda "hız" düzenlemesi
Mourinho'dan sürpriz kadro! Kocaelispor maçı 11'ini belirledi
HARİTA KIRMIZI || Hava bir süre daha terletecek! Hafta sonu hava nasıl? Meteoroloji il il açıkladı
Avrupa'dan gelen krediler "Eko"sisteme aktı! 121 milyar TL'lik faturasını halk ödüyor
Beyaz Saray’da ilginç anlar! FIFA Başkanı Infantino övgü yağdırdı: Trump Dünya Kupası’na el koydu
Edson'dan sonra sıra onda! Fenerbahçe'den sürpriz hamle
Çerçioğlu'nu CHP'den istifaya götüren Kuşadası'ndaki 6 milyarlık imar rantının arkasındaki kilit isim! "Tibet Özer isterse olur"
Epstein’ın sevgilisi Maxwell’in ifadesi ortaya çıktı! Trump ile ne zaman tanıştılar? “Uygunsuz ilişkiye girmedi”
Türkiye'nin dört bir yanında peş peşe orman yangınları... | Yeşil Vatan canhıraş mücadele! Ekipler bölgede
Beşiktaş'ta şampiyonluk için hedef 3 yıldız transferi!
Erken sigorta girişinde emeklilik şartları neye göre değişiyor?
Süleymaniye'de Talabaniler arasında tanklı toplu iç savaş! Arka planında ne var? Ankara yakın takipte