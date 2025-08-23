Amerika Açık başlıyor!

Rekor para ödülünün dağıtılacağı sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık yarın başlayacak.



Avustralya Açık, Fransa Açık (Roland Garros) ve Wimbledon ile tenis sezonunun en önemli dört organizasyonundan ABD Açık, bu yıl 24 Ağustos-7 Eylül tarihlerinde 145. kez organize edilecek.



İlk kez 1881 yılında düzenlenen sezonun son grand slam turnuvası ABD Açık, yarın TSİ 18.00'de New York kentinde başlayacak.



2025 ABD Açık'ın toplam para ödülü, 90 milyon dolarla organizasyon tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı. ABD Açık böylece kendisine ait tarihin en fazla para ödülü dağıtan tenis turnuvası rekorunu (75 milyon dolar) geliştirdi.



Tek kadınlar ve tek erkekler şampiyonlarına verilen ödül ise 3,6 milyondan 5 milyon dolara yükseldi.