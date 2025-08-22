PODCAST CANLI YAYIN

Üst üste altın madalya onun! Milli yüzücü Kuzey Tunçelli kimdir, kaç yaşında, nereli?

Milli yüzücü Kuzey Tunçelli, genç yaşına rağmen dünya yüzme arenasında fırtına gibi esiyor. Son olarak Romanya'nın başkenti Bükreş yakınlarında düzenlenen Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden Tunçelli, 800 metre serbest stilde 7:46.52'lik derecesi ile altın madalya kazanmayı başardı. Peki milli yüzücü Kuzey Tunçelli kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte biyografisi...

KUZEY TUNÇELLİ KİMDİR?

30 Ağustos 2007 Kocaeli doğumlu Kuzey Tunçelli, Uzun kulvarda ve kısa kulvarda "Dünya Gençler Rekoru"nu elinde bulundurmaktadır. Ayrıca 400 m, 800 m ve 1500 m serbest stilde 10 farklı Türkiye rekorunun sahibi konumundadır.

KUZEY TUNÇELLİ KARİYERİ, BİYOGRAFİSİ

Kuzey Tunçelli, sekiz yaşında başladığı yüzme serüveninde kısa sürede dikkat çekmiştir. Henüz genç yaşta uluslararası arenada adını duyuran Tunçelli, 2023 Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası'nda 800 ve 1.500 metre serbest stilde altın madalya kazanarak önemli bir çıkış yapmıştır. Başarılarını istikrarlı şekilde sürdüren milli sporcu, 2024 Avrupa Su Sporları Şampiyonası'nda 1.500 metre serbest stilde Avrupa şampiyonu olmayı başarmıştır.

Türk yüzme tarihine geçen en büyük adımı ise 2024 Paris Olimpiyatları'nda atmıştır. Burada finale yükselerek olimpiyatlarda bu başarıya ulaşan ilk Türk yüzücü olmuştur.

Kariyerine Fenerbahçe Spor Kulübü bünyesinde devam eden Kuzey Tunçelli, kırdığı Türkiye rekorları ve dünya gençler rekorlarıyla yüzme sporunun geleceği için önemli isimlerden biri haline gelmiştir.

