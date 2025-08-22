Üst üste altın madalya onun! Milli yüzücü Kuzey Tunçelli kimdir, kaç yaşında, nereli?

Milli yüzücü Kuzey Tunçelli, genç yaşına rağmen dünya yüzme arenasında fırtına gibi esiyor. Son olarak Romanya'nın başkenti Bükreş yakınlarında düzenlenen Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden Tunçelli, 800 metre serbest stilde 7:46.52'lik derecesi ile altın madalya kazanmayı başardı. Peki milli yüzücü Kuzey Tunçelli kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte biyografisi...

(Takvim Foto Arşiv) KUZEY TUNÇELLİ KİMDİR? 30 Ağustos 2007 Kocaeli doğumlu Kuzey Tunçelli, Uzun kulvarda ve kısa kulvarda "Dünya Gençler Rekoru"nu elinde bulundurmaktadır. Ayrıca 400 m, 800 m ve 1500 m serbest stilde 10 farklı Türkiye rekorunun sahibi konumundadır. Kuzey Tunçelli ikinci kez dünya şampiyonu oldu