Ergin Ataman'ın hedefi madalya

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda (EuroBasket 2025) mücadele edecek A Milli Takım için medya günü etkinliği düzenlendi. Başantrenör Ergin Ataman ile oyuncular Alperen Şengün ve Cedi Osman açıklamalarda bulundu.

A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, EuroBasket 2025 için iddialı konuşarak, "Hedefimiz, gruptan çıkmak veya çeyrek final oynamak değil. Hedefimiz madalya kazanmak." dedi.

Çok iyi bir takım uyumu yakaladıklarını vurgulayan Ataman, "Hazırlık dönemini gayet iyi geçirdik ve her geçen gün de yükselen bir takım grafiği elde ettik. Takımımızdaki oyuncuların her birinin ciddi anlamda potansiyeli ve kendilerine güvenleri var. Biz de aynı şekilde antrenörler olarak bu güveni kendimizde görüyoruz. Artık takımda roller belli oldu. Litvanya ve Almanya ile oynayacağımız maçlarda takımımızın seviyesinin belli olacağını söylüyordum. Takımımızın durumu gayet iyi. Şampiyonada her oyuncudan verim alabilmek amacıyla yarınki Karadağ maçında farklı rotasyonda oynayabiliriz." şeklinde görüş belirtti.

Avrupa şampiyonaları tarihinde sadece 1 kez madalya kazandıklarını hatırlatan Ergin Ataman, turnuvadaki hedeflerine dair şunları kaydetti:

"Avrupa şampiyonaları 1935 yılında başladı. 90 yıllık süreçte 2001'de ev sahipliğini yaptığımız turnuvada elde ettiğimiz gümüş madalya dışında bir tane madalya yok. 90 yılda alınmış 1 madalya. Biz çok iddialıyız. Hedefimiz, gruptan çıkmak veya çeyrek final oynamak değil. Hedefimiz madalya kazanmak. Bunun için buradayız. Bunun için bir aydır çalışıyoruz ve mücadele ediyoruz. Son Avrupa Şampiyonası'nda talihsiz bir şekilde elendik. Bu sefer bunun rövanşını almaya gidiyoruz. Herkesin de bu inançta olmasını diliyorum. Pozitif düşünce başarı getirir. Gergin olmayalım. Sırbistan, turnuvanın favorisi olarak görünüyor. Evet, çok kaliteli bir kadroya sahipler. Ama onların dışında 9 veya 10 takım madalya adayı. Biz de o takımlardan biriyiz. Kendimize güveniyoruz. Yönetim, taraftar ve basın olarak son ana kadar madalyayı hep birlikte kovalayalım. İnşallah başaracağız."

ALPEREN ŞENGÜN: "SAVAŞMAYA GİDİYORUZ"

Milli basketbolcu Alperen Şengün, EuroBasket 2025'e hazır olduklarını belirterek, madalya kazanmak için ellerinde geleni yapacaklarını söyledi.

Takımın kimyasının çok iyi olduğunu anlatan Alperen, "Hazırız. Hazır bir şekilde Avrupa Şampiyonası'na gideceğiz. Sırbistan, turnuvanın en favori takımlarından biri. Letonya da ev sahibi. Kolay bir gruba gitmiyoruz. Biz de kendimize güveniyoruz. Savaşmaya gidiyoruz. Madalya için gidiyoruz. Elimizden geleni yapacağız. Günün sonunda eminim madalya ile ülkemize döneriz." diye konuştu.

CEDİ OSMAN: "UZUN ZAMANDIR BÖYLE BİR ORTAM OLMAMIŞTI"

Ay-yıldızlı ekibin kaptanı Cedi Osman ise şampiyona öncesinde takımda çok iyi bir ortam olduğu belirtti.

Hazırlık sürecinin çok iyi ilerlediğini kaydeden Cedi, "Dört hazırlık maçı yaptık. Son 3 maç çok iyi oldu. Taraftarla bir araya gelmek her zaman çok güzel. Yarınki son Karadağ maçı öncesinde herkes çok heyecanlı. Şampiyona öncesi son prova. Bu karşılaşmayı çok önemsiyoruz. Kazanmak için sahada olacağız. Zor bir grubumuz var. Maç maç ilerlemek gerekiyor. Çok iyi bir kadromuz var. Ortamımız da çok iyi. Uzun zamandır böyle bir ortam olmamıştı. Herkes birbiriyle çok iyi anlaşıyor. En önemlisi sağlıklı kalmamız." ifadelerini kullandı.

