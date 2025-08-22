PODCAST CANLI YAYIN

2026 Dünya Kupası'nın kura çekimi tarihi açıklandı

2026 FIFA Dünya Kupası için geri sayım sürerken kura çekiminin tarihi ve yeri netleşti. ABD Başkanı Donald Trump, kura töreninin 5 Aralık’ta Washington’daki Kennedy Center’da yapılacağını duyurdu.

Giriş Tarihi:
2026 Dünya Kupası'nın kura çekimi tarihi açıklandı

Beyaz Saray'da düzenlenen etkinlikte konuşan Trump, FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun da katıldığı toplantıda önemli açıklamalarda bulundu. Trump, kura çekiminin canlı yayında tüm dünyaya aktarılacağını belirtti.

"BU ETKİNLİK TÜM DÜNYA İÇİN ÖNEMLİ"

Dünya Kupası organizasyonunun yalnızca ABD için değil, tüm dünya için büyük önem taşıdığını vurgulayan Trump, "Bu küresel etkinliği, bu inanılmaz insanları ve dünyanın en iyi sporcularını ülkemizin başkentinin kültür merkezine getirmek büyük bir onurdur." ifadelerini kullandı.

ESPRİ VE SEMBOLİK BİLET

Etkinlikte Dünya Kupası ile kameralara poz veren Trump, espri yaparak "Bunu saklayabilir miyim?" dedi. Ayrıca final müsabakası için hazırlanan sembolik bileti FIFA Başkanı Infantino'nun elinden aldı.

6 MİLYAR KİŞİ İZLEYECEK

Trump, 2026 Dünya Kupası'nın yaklaşık 6 milyar kişi tarafından izleneceğini belirtti. ABD'nin başkenti Washington'un şimdiden güvenli hale getirildiğini söyleyen Trump, diğer ev sahibi şehirlerde de kısa sürede aynı güvenlik önlemlerinin uygulanacağını kaydetti.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Türkiye'nin dört bir yanında peş peşe orman yangınları... | Yeşil Vatan canhıraş mücadele! Ekipler bölgede
Zengezur Koridoru'nun en kritik parçası! Kars-Iğdır-Dilucu Demiryolu Hattı'nın temeli atıldı: Başkan Erdoğan törene mesaj gönderdi
Trendyol
Süleymaniye'de Talabaniler arasında tanklı toplu iç savaş! Arka planında ne var? Ankara yakın takipte
Beşiktaş'ta şampiyonluk için hedef 3 yıldız transferi!
Trump Gizli Servis korumasını kaldırmıştı! FBI Beyaz Saray’ın eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’ın evine baskın düzenledi
Türk Telekom
Edson'dan sonra sıra onda! Fenerbahçe'den sürpriz hamle
İş insanı Halit Yukay'ın kaybolduğu kazada flaş gelişme | Kriminal inceleme çarpıcı eşleşme! Delilin rotası: Arel 7 | Tatlıtuğ ifade verdi
Mourinho'dan sürpriz tercih! Kocaelispor maçı 11'ini belirledi
Başkan Erdoğan'dan şehit Nurettin Tokyürek’in ailesine mektup: Şehitlerimizin ruhlarını ve gazilerimizi incitecek adım atmadık atmayız
"Eko"sistem'deki dolapları tek tek anlattılar! İBB soruşturmasında Aziz İhsan Aktaş ve Ertan Yıldız'ın ev hapsi kaldırıldı
Barış Alper Yılmaz'ın menajerinden Galatasaray'a yalanlama!
İslam İşbirliği Teşkilatı Ankara liderliğinde Gazze için toplanıyor
BM resmen ilan etti! İsrail Gazze'de kıtlığı silah olarak kullanıyor | İngiltere: Bu ahlaki rezalettir
Kafes dövüşü iptal! Elon Musk 100 milyon dolarlık OpenAI ihalesi için Mark Zuckerberg’den yardım istedi
Berat Albayrak'ın enerjideki hamleleri meyvelerini veriyor! İki yılda 2 milyar dolar katkı
Trump’tan CIA’e “Russiagate” darbesi! Kritik isim görevden alındı
Son dakika: Rekabet Kurulu'ndan Google'a soruşturma! Play Store’daki ödeme sistemi mercek altında
İBB soruşturması CHP'nin şaibeli kurultayına sıçradı! EkremEdit'in "Kılıçdaroğlu çekiliyor" paylaşımı dosyada: Delege iradesi manipüle edildi