2026 Dünya Kupası'nın kura çekimi tarihi açıklandı

Beyaz Saray'da düzenlenen etkinlikte konuşan Trump, FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun da katıldığı toplantıda önemli açıklamalarda bulundu. Trump, kura çekiminin canlı yayında tüm dünyaya aktarılacağını belirtti.

"BU ETKİNLİK TÜM DÜNYA İÇİN ÖNEMLİ"

Dünya Kupası organizasyonunun yalnızca ABD için değil, tüm dünya için büyük önem taşıdığını vurgulayan Trump, "Bu küresel etkinliği, bu inanılmaz insanları ve dünyanın en iyi sporcularını ülkemizin başkentinin kültür merkezine getirmek büyük bir onurdur." ifadelerini kullandı.

ESPRİ VE SEMBOLİK BİLET

Etkinlikte Dünya Kupası ile kameralara poz veren Trump, espri yaparak "Bunu saklayabilir miyim?" dedi. Ayrıca final müsabakası için hazırlanan sembolik bileti FIFA Başkanı Infantino'nun elinden aldı.

6 MİLYAR KİŞİ İZLEYECEK

Trump, 2026 Dünya Kupası'nın yaklaşık 6 milyar kişi tarafından izleneceğini belirtti. ABD'nin başkenti Washington'un şimdiden güvenli hale getirildiğini söyleyen Trump, diğer ev sahibi şehirlerde de kısa sürede aynı güvenlik önlemlerinin uygulanacağını kaydetti.