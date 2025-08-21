Ziraat Türkiye Kupası 1. Tur Kura Çekimi | CANLI

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen Ziraat Türkiye Kupası'nda 2024-25 sezonu için nefesler tutuldu. Kupada 1. Tur maçlarının eşleşmelerini belirleyecek kura çekimi bugün yapılıyor.
İŞTE EŞLEŞMELER
Güzide Gebzespor - Bulvarspor
İnkılap Futbol Kulübü - Beyoğlu Yeni Çarşı
Kırklarelispor - Galataspor
Bartınspor - Anadolu Üniversitesi
Ankaragücü - Karabük İdman Yurdu
Orduspor 1967 - Sinopspor
Bulancakspor - Artvin Hopaspor
Erbaaspor - Tokat Belediyespor
Polatlı 1926 - Çankaya
Bingölspor - Mardinspor
Sincan Belediyesi Ankaraspor - Eskişehirspor
Çankırı Futbol - Ankara Demirspor
Şiranspor - Çayeli Yıldızspor
Yeni Malatyaspor - Malatya Yeşilyurtspor
1461 Trabzonspor - Serhat Ardahanspor
Kurtalanspor - Şanlıurfaspor
Etimesgutspor - Karadeniz Ereğlispor
Kars 36 Spor - Anagold Erzincanspor
Muşspor - Şırnak Petrolspor
Bozokspor - Fatsa Belediyespor
Bayburt Özel İdarespor - Giresunspor
Diyarbekirspor - Bitlis 1916
Kahramanmaraş İstiklalspor - Bitlis Belediyespor
Bursaspor - Söğütspor
Karaköprü Belediyespor - Hakkari Zapspor
Kahta 02 - İskenderunspor
Erciyes 38 - Türk Metal 1963
Edirnespor - Somaspor
Karaman FK - Kapadokyaspor
Kestel Çilekspor - Uşakspor
155 TAKIM KATILACAK
Kupa organizasyonu, 139'u profesyonel, 16'sı amatör toplam 155 takımın katılımıyla yapılacak. Kupa, 4 eleme turu, grup ve final aşamaları şeklinde düzenlenecek ve 11 maç haftasına sahne olacak.
Ziraat Türkiye Kupası, 8 takımlı 3 grupta oynanacak. Grup aşamasına katılacak olan 24 takım, 6'lı 4 torbaya bölünecek ve çekilecek kura ile her torbadan 2'şer takımın katılımıyla gruplar oluşacak.
Grup aşamasında takımlar her torbadan 1 ekiple olmak üzere toplam 4 maç yapacak. Bu müsabakaların 2'si iç sahada, 2'si ise deplasmanda oynanacak.
Gruplarını ilk 2 sırada bitiren 6 takım ve en iyi 2 grup üçüncüsü olmak üzere toplam 8 takım çeyrek finale yükselecek.
Çeyrek finalde ise grup birincileri ile en iyi ikinciler seribaşı olarak yer alacak. Müsabakalar da seribaşı takımların sahalarında oynanacak. Bunun sonucunda yapılacak kura çekimi sonucunda yarı final eşleşmeleri ve ev sahibi takımlar belirlenecek.
KUPA TAKVİMİ
TFF'den açıklamaya göre maç tarihleri şöyle:
1. eleme turu: 2-3-4 Eylül
2. eleme turu: 16-17-18 Eylül
3. eleme turu: 28-29-30 Ekim
4. eleme turu: 2-3-4 Aralık
Grup aşaması 1. maçlar: 23-24-25 Aralık
Grup aşaması 2. maçlar: 13-14-15 Ocak 2026
Grup aşaması 3. maçlar: 3-4-5 Şubat 2026
Grup aşaması 4. maçlar: 3-4-5 Mart 2026
Öte yandan federasyon, kupada çeyrek final, yarı final ve final müsabakalarının tarihlerinin daha sonra ilan edileceğini açıkladı.