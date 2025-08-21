Ziraat Türkiye Kupası 1. Tur Kura Çekimi | CANLI

PODCAST CANLI YAYIN

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası’nda heyecan yeni sezonda devam ediyor. Türkiye’nin en prestijli futbol organizasyonlarından biri olan dev turnuvada, 1. Tur kura çekimi gerçekleştiriliyor. Kura törenini takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen Ziraat Türkiye Kupası'nda 2024-25 sezonu için nefesler tutuldu. Kupada 1. Tur maçlarının eşleşmelerini belirleyecek kura çekimi bugün yapılıyor.

Kura çekimini takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz.

İŞTE EŞLEŞMELER

Güzide Gebzespor - Bulvarspor

İnkılap Futbol Kulübü - Beyoğlu Yeni Çarşı

Kırklarelispor - Galataspor

Bartınspor - Anadolu Üniversitesi

Ankaragücü - Karabük İdman Yurdu

Orduspor 1967 - Sinopspor

Bulancakspor - Artvin Hopaspor

Erbaaspor - Tokat Belediyespor

Polatlı 1926 - Çankaya

Bingölspor - Mardinspor

Sincan Belediyesi Ankaraspor - Eskişehirspor

Çankırı Futbol - Ankara Demirspor

Şiranspor - Çayeli Yıldızspor

Yeni Malatyaspor - Malatya Yeşilyurtspor

1461 Trabzonspor - Serhat Ardahanspor

Kurtalanspor - Şanlıurfaspor

12 Bingölspor - Mardin 1969

Etimesgutspor - Karadeniz Ereğlispor

Kars 36 Spor - Anagold Erzincanspor

Muşspor - Şırnak Petrolspor

Bozokspor - Fatsa Belediyespor

Bayburt Özel İdarespor - Giresunspor

Diyarbekirspor - Bitlis 1916

Kahramanmaraş İstiklalspor - Bitlis Belediyespor

Bursaspor - Söğütspor

Karaköprü Belediyespor - Hakkari Zapspor

Kahta 02 - İskenderunspor

Erciyes 38 - Türk Metal 1963

Edirnespor - Somaspor

Karaman FK - Kapadokyaspor

Kestel Çilekspor - Uşakspor

155 TAKIM KATILACAK

Kupa organizasyonu, 139'u profesyonel, 16'sı amatör toplam 155 takımın katılımıyla yapılacak. Kupa, 4 eleme turu, grup ve final aşamaları şeklinde düzenlenecek ve 11 maç haftasına sahne olacak.

Ziraat Türkiye Kupası, 8 takımlı 3 grupta oynanacak. Grup aşamasına katılacak olan 24 takım, 6'lı 4 torbaya bölünecek ve çekilecek kura ile her torbadan 2'şer takımın katılımıyla gruplar oluşacak.

Grup aşamasında takımlar her torbadan 1 ekiple olmak üzere toplam 4 maç yapacak. Bu müsabakaların 2'si iç sahada, 2'si ise deplasmanda oynanacak.

Gruplarını ilk 2 sırada bitiren 6 takım ve en iyi 2 grup üçüncüsü olmak üzere toplam 8 takım çeyrek finale yükselecek.

Çeyrek finalde ise grup birincileri ile en iyi ikinciler seribaşı olarak yer alacak. Müsabakalar da seribaşı takımların sahalarında oynanacak. Bunun sonucunda yapılacak kura çekimi sonucunda yarı final eşleşmeleri ve ev sahibi takımlar belirlenecek.

KUPA TAKVİMİ

TFF'den açıklamaya göre maç tarihleri şöyle:

1. eleme turu: 2-3-4 Eylül

2. eleme turu: 16-17-18 Eylül

3. eleme turu: 28-29-30 Ekim

4. eleme turu: 2-3-4 Aralık

Grup aşaması 1. maçlar: 23-24-25 Aralık

Grup aşaması 2. maçlar: 13-14-15 Ocak 2026

Grup aşaması 3. maçlar: 3-4-5 Şubat 2026

Grup aşaması 4. maçlar: 3-4-5 Mart 2026

Öte yandan federasyon, kupada çeyrek final, yarı final ve final müsabakalarının tarihlerinin daha sonra ilan edileceğini açıkladı.

