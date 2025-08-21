PODCAST CANLI YAYIN

Kazeem Olaigbe'den Süper Lig sözleri! "Fransa'dan daha agresif"

Trabzonspor'un yeni transferi Kazeem Olaigbe, basın mensuplarının karşısına geçti ve soruları yanıtladı. Nijerya asıllı Belçikalı futbolcu, Felipe Augusto vasıtasıyla öğrendiği ilginin ardından Türkiye'ye gelmekten çok mutlu olduğunu ve Süper Lig'in, Fransa'dan daha agresif bir yapıya sahip göründüğünü dile getirdi.

Olaigbe, Trabzonspor'un kendisine ilgisini takıma yeni katılan arkadaşı Felipe Augusto'dan duyduğunu ve onun söylediklerinin kararında etkili olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Sonrasında tabii ki sosyal medyaya girdiğinizde, gerek takip istekleri gerekse gelen mesajlarla Trabzonspor'un size ilgisini görüyorsunuz. Ben de Felipe ile bu görüşmeyi yaptıktan sonra gerçekten çok olumlu bir yerdeyim. Felipe, hem kulüp hem şehir hem de insanlar hakkında güzel şeyler söyledi. Ben de bu bilgileri Felipe'den aldım. Çok iyi şeyler söyledi. Taraftarların burada futbolu ve takımı ne kadar çok sevdiğini söyledi. Bu da oyuncu olarak en önemli şeylerden bir tanesi. Benim adıma da buraya gelirken etkili oldu."

"EN GÜÇLÜ YANIM HÜCUMDA"

Belçikalı oyuncu, en güçlü yanının hücum tarafında olduğunu ifade ederek, "Hücum alanında bire birlerde, topu aldığımda önümdeki oyuncuyu çalımlayarak, gollerle, asistlerle, oradaki koşularla takımıma katkı sağlıyorum. En güçlü yanımın bu olduğunu düşünüyorum. Her oyuncunun zayıf yönleri olacaktır. Benim de var. Belki bunların arasında geri koşu, oyuncuyu takip noktasında eksiklerim var. Bunlar, üzerine çalışacağım, geliştireceğim şeyler. Ben de bunu yapmaya çalışıyorum. Antrenmanlarda yüzde yüzümü verip gelişmeye çalışıyorum." ifadelerini kullandı.

Teknik direktör Fatih Tekke ile çok iyi bir ilişkisinin bulunduğunu vurgulayan Olaigbe, "Buraya ilk geldiğimde hocamızla sohbet toplantısı yaptık. Orada da gayet önemli güzel şeyler söyledi. Hem antrenmanda saha içinde hem de antrenman dışında beraber geçirdiğimiz vakitlerde kendisinden çok önemli şeyler öğreniyorum. Benim adıma çok önemli ve iyi bir hoca olduğunu düşünüyorum. " diye konuştu.

Olaigbe, geleceğiyle ilgili pek konuşmak istemediğine değinerek, "Ben aslında gelecekten ziyade şimdiyi konuşma taraftarıyım. An itibarıyla Trabzonspor'dayım. Trabzonspor'a yüzde yüzümü vermeye çalışıyorum. Bulduğum her fırsatta, antrenmanda, maçta, bu formayı giydiğim her saniye yüzde yüzümü vermeye çalışıyorum. Geleceği konuşmaktan ziyade, anı konuşmalıyız. Şu anda Trabzonspor'da olduğum için, Trabzonspor'a yüzde yüzümü vermek önceliğim." ifadesini kullandı.

"TÜRKİYE LİGİ DAHA AGRESİF"

Türkiye liginin çok iyi bir lig olduğunu belirten Olaigbe, "Fransa ligiyle karşılaştıracak olursam burası daha agresif. Trabzonspor özelinde söyleyecek olursam, Trabzonspor oyuncularının bir oynama açlığı, oynama istediği olduğunu görebiliyorsunuz. Bizim oyuncularımız gibi çok iyi oyuncular var ligde. Bu iyi oyuncularla oynamak beni mutlu ediyor. O oyuncularla oynamak için sabırsızlanıyorum. Trabzonspor'a gelmek benim adıma çok doğru karar. Hiç pişman değilim ve çok mutluyum. Sol kanatta oynamak rahat ettiğim pozisyon. Sağ ayaklıyım. Ancak sağda ve solda oynayabilirim. Aslında mevzu sadece oynamak değil, oynadığınızda yüzde yüzünü vermek. Ben de sahada olduğum her an yüzde yüzümü vermeye çalışıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Olaigbe, taraftarların kendisine gösterdiği sevgiye ilişkin yaşadıklarına değinerek, "Trabzon'a ilk geldiğimde, havalimanına ilk indiğim saniye taraftarımızın desteğini görmek, bana destek vermek için orada olduklarını bilmek harika bir duyguydu. Tekrar söyleme gereği hissediyorum. Kendilerine bu sıcak karşılama için, bana geçirdikleri duygu için çok teşekkür etmek istiyorum. Ben de sahada olduğum her saniye daha önce söylediğim gibi yüzde yüzümü hem kulüp hem de taraftarlar için vermeye devam edeceğim." dedi.

Tüm Manşetler
