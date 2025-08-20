PODCAST CANLI YAYIN

Serdar Dursun İran'dan ayrıldı

İran Süper Lig ekiplerinden Persepolis’te forma giyen milli futbolcu Serdar Dursun’un kulüple olan sözleşmesi sona erdi. 33 yaşındaki golcü ile yollar ayrılırken, Persepolis bu anlaşma karşılığında oyuncuya 250 bin dolar ödeme yapacak.

Deneyimli santrforun kariyerine yeniden Türkiye'de devam etmesi bekleniyor. Trendyol Süper Lig ve TFF 1. Lig ekiplerinden teklifler aldığı belirtilen Serdar Dursun'un, kısa süre içinde geleceğine dair kararını vermesi bekleniyor. Hangi takımı seçeceği merak konusu olurken, transfer döneminde gelişmelerin hız kazanacağı öngörülüyor.

PERSEPOLİS PERFORMANSI

Geçtiğimiz ara transfer döneminde Alanyaspor'dan Persepolis'e imza atan Serdar Dursun, İran temsilcisinde toplam 15 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 5 gol atan milli futbolcu, ayrılık kararıyla birlikte kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor.

