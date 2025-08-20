PODCAST CANLI YAYIN

Jose Mourinho ilk yarı bitmeden soyunma odasına gitti

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Fenerbahçe, sahasında Benfica’yı ağırladı. Kadıköy’de oynanan mücadelede 44. dakikada dikkat çeken bir an yaşandı. Sarı-lacivertlilerin genç forveti Jhon Duran’ın ceza sahası içinde yerde kaldığı pozisyonda penaltı bekleyen Jose Mourinho, hakemin devam kararına büyük tepki gösterdi. Portekizli teknik adam, ilk yarı bitmeden soluğu soyunma odasında aldı.

Jose Mourinho ilk yarı bitmeden soyunma odasına gitti

Jose Mourinho (AA)Jose Mourinho (AA)

DAHA ÖNCE DE YAPMIŞTI

Mourinho'nun bu tavrı, Süper Lig'de oynanan Göztepe maçını hatırlattı. Tecrübeli çalıştırıcı, o karşılaşmada da ilk yarı sona ermeden saha kenarını terk ederek soyunma odasının yolunu tutmuştu. Deneyimli teknik direktörün Benfica maçındaki hareketi sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.

