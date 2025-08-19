PODCAST CANLI YAYIN

Galatasaray'da Derrick Köhn Alman ekibine transfer oldu

Galatasaray Kulübü, futbolcusu Derrick Köhn'ün Alman ekibi Union Berlin'de transfer olduğunu açıkladı. Alman temsilcisinin sarı-kırmızılılara 4 milyon avro transfer bedeli ödeyeceği, 500 bin avro da şarta bağlı bonus ödemesi yapacağı bildirildi.

Galatasaray Kulübü, futbolcusu Derrick Köhn'ün transferi için Alman ekibi Union Berlin ile anlaşmaya varıldığını duyurdu.

CİMBOM'UN KASASINA NE KADAR GİRECEK?
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Alman temsilcisinin sarı-kırmızılılara 4 milyon avro transfer bedeli ödeyeceği, 500 bin avro da şarta bağlı bonus ödemesi bulunduğu belirtildi.

Derrick Köhn (Sosyal medya)Derrick Köhn (Sosyal medya)

Futbolcunun ileride başka bir kulübe transferi halinde Union Berlin'in bu transferden elde edeceği toplam transfer gelirinden 2 milyon avro düşülüp, kalan tutarın yüzde 20'sini sonraki satıştan pay olarak Galatasaray'a ödeyeceği aktarıldı.

Derrick Köhn'e veda (Ekran görüntüsü)Derrick Köhn'e veda (Ekran görüntüsü)

Cimbom, Köhn için paylaştığı veda mesajında, "Galatasaray formasıyla verdiğin emekten dolayı teşekkürler Köhn! Bundan sonraki kariyerinde başarılar!" ifadelerini kullandı.

