Fenerbahçe Bankalar Birliği anlaşmasından çıktı! Emlak Konut GYO ile yeni ortaklık

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, Bankalar Birliği'nden çıkılacağını açıkladı. Yapılan açıklamada, "Kulübümüz ve iştirakleri ile Emlak Konut GYO A.Ş arasında İş Birliği Kurulmasına Yönelik Protokol ile arsa satışı karşılığı gelir paylaşımı iş modeli kurulmuştur. Bu iş birliği kapsamında kulübümüze ve iştiraklerine ait Ataşehir ve Kayışdağı’nda bulunan gayrimenkullerimiz projeye dahil edilmiştir." denildi.

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, Bankalar Birliği'nden çıkılacağını açıkladı.

Fenerbahçe'den açıklama (Ekran görüntüsü)Fenerbahçe'den açıklama (Ekran görüntüsü)

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"BANKALAR BİRLİĞİ ANLAŞMASINDAN ÇIKIYORUZ!

Büyük Fenerbahçe Camiası,

Bugün camiamız için dönüm noktalarından birini yaşıyoruz.

Uzun zamandır üzerinde titizlikle çalıştığımız Bankalar Birliğinden çıkış projesini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz.

Fenerbahçe Spor Kulübü artık geleceğine kendi iradesiyle yön verecek mali özgürlüğe kavuşuyor.

Fenerbahçe logosu (Sosyal medya)Fenerbahçe logosu (Sosyal medya)

Kulübümüz ve iştirakleri ile Emlak Konut GYO A.Ş arasında İş Birliği Kurulmasına Yönelik Protokol ile arsa satışı karşılığı gelir paylaşımı iş modeli kurulmuştur. Bu iş birliği kapsamında kulübümüze ve iştiraklerine ait Ataşehir ve Kayışdağı'nda bulunan gayrimenkullerimiz projeye dahil edilmiştir.

Bu karar; yalnızca bir finansal tercihten ibaret değildir,
Fenerbahçe'mizin bağımsızlık manifestosudur.

Sevgili kongre üyelerimiz, taraftarlarımız, büyük Fenerbahçe ailesi,
Bu adım, yalnızca bugünü değil, yarınlarımızı da aydınlatacaktır.

Fenerbahçe stadı (AA)Fenerbahçe stadı (AA)

Şimdi, omuz omuza daha büyük hedeflere koşma zamanı!

Gelecek artık bizim ellerimizde!

Yaşa, çok yaşa Fenerbahçe!

Fenerbahçe Spor Kulübü"



Tüm Manşetler
