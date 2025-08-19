Fenerbahçe Bankalar Birliği anlaşmasından çıktı! Emlak Konut GYO ile yeni ortaklık

Fenerbahçe logosu (Sosyal medya)



Kulübümüz ve iştirakleri ile Emlak Konut GYO A.Ş arasında İş Birliği Kurulmasına Yönelik Protokol ile arsa satışı karşılığı gelir paylaşımı iş modeli kurulmuştur. Bu iş birliği kapsamında kulübümüze ve iştiraklerine ait Ataşehir ve Kayışdağı'nda bulunan gayrimenkullerimiz projeye dahil edilmiştir.



Bu karar; yalnızca bir finansal tercihten ibaret değildir,

Fenerbahçe'mizin bağımsızlık manifestosudur.



Sevgili kongre üyelerimiz, taraftarlarımız, büyük Fenerbahçe ailesi,

Bu adım, yalnızca bugünü değil, yarınlarımızı da aydınlatacaktır.