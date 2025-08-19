Burak Yılmaz Gaziantep FK'da!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'da Burak Yılmaz dönemi resmen başladı.



GAZİANTEP'TE BURAK YILMAZ DÖNEMİ



Gaziantep FK genç teknik direktör ile sezon sonuna kadar anlaşmaya vardı.



Gaziantep ekibi yeni hocasını şu paylaşımla duyurdu: "Gaziantep Futbol Kulübümüz, Teknik Direktör Sayın Burak Yılmaz ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varmıştır."



İSMET TAŞDEMİR İLE YOLLAR AYRILMIŞTI



Gaziantep FK, yaz başında takımın başına getirdiği İsmet Taşdemir ile ligin ilk iki maçında alınan mağlubiyetlerin ardından geçtiğimiz günlerde yollarını ayırmıştı.