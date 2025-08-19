PODCAST CANLI YAYIN

Burak Yılmaz Gaziantep FK'da!

Burak Yılmaz, Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'nın yeni teknik direktörü oldu. Gaziantep FK, yaz başında takımın başına getirdiği İsmet Taşdemir ile ligin ilk iki maçında alınan mağlubiyetlerin ardından geçtiğimiz günlerde yollarını ayırmıştı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'da Burak Yılmaz dönemi resmen başladı.

GAZİANTEP'TE BURAK YILMAZ DÖNEMİ

Gaziantep FK genç teknik direktör ile sezon sonuna kadar anlaşmaya vardı.

Gaziantep ekibi yeni hocasını şu paylaşımla duyurdu: "Gaziantep Futbol Kulübümüz, Teknik Direktör Sayın Burak Yılmaz ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varmıştır."

İSMET TAŞDEMİR İLE YOLLAR AYRILMIŞTI

Gaziantep FK, yaz başında takımın başına getirdiği İsmet Taşdemir ile ligin ilk iki maçında alınan mağlubiyetlerin ardından geçtiğimiz günlerde yollarını ayırmıştı.

Süper Lig'de ilk teknik direktör ayrılığı geldi!

