Messi'nin yakın korumasının maaşı dudak uçuklatıyor

Messi’nin güvenliğinden sorumlu Cheuko yıllık 3,5 milyon Euro kazanıyor. Haftada 3 gün izni olan Cheuko’nun özel arabası ve evi de var. Tangocu’nun koruması, sınırsız harcama yapma özgürlüğüne de sahip.

MLS ekiplerinden Inter Miami'de forma giyen Arjantinli yıldız Lionel Messi'nin yakın koruması Yassine Cheuko'nun yıllık kazancı ve sahip olduğu haklar dikkatleri çekti.

İspanyol gazetesi AS'da yer alan haberde Cheuko'nun korumalık görevinden yıllık 3,5 milyon euro (yaklaşık 167 milyon lira) kazandığı belirtildi. Haberde Cheuko'nun kazancının dışında da haftada 3 gün izin hakkı olduğu ifade edildi. Yıldız futbolcunun korumasının kendisine ait özel bir araba ve özel bir evi olduğu da belirtildi. Eski asker olduğu ifade edilen Cheuko'nun bu haklarının dışında sınırsız harcama yapma özgürlüğüne de sahip olduğu belirtiliyor. Arjantin'in Dünya Kupası'nı kazandığı Kasım 2022'den bu yana Messi'nin yakın korumalığını yapmaya başlayan Cheuko aradan geçen, 3 yıl içinde milyoner olmuş durumda.

MLS yönetimi, Arjantinli futbolcunun güvenliğinden sorumlu olan Cheuko'nun sahaya giren şahıslara yaptığı sert müdahalelerden ve yetkisiz davranışlarından dolayı 6 Nisan'da aldığı kararla sahalara girişini yasaklamıştı.

38 yaşındaki futbolcu MLS ekibinden yıllık 50-60 milyon dolar arasında bir yıllık ücret kazanıyor.

