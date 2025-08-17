PODCAST CANLI YAYIN

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Gaziantep FK'yı ağırlayan Konyaspor, sahadan 3-0 galip ayrılarak ikinci maçında da 3 puanı hanesine yazdırmayı başardı. Yeşil beyazlıları galibiyete götüren golleri Alassane Ndao, Danijel Aleksic ve Yhoan Andzouana kaydetti.

Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Gaziantep FK'yı 3-0 yendi.

Konyaspor'un gol sevinci (AA)Konyaspor'un gol sevinci (AA)

MAÇTAN DAKİKALAR

6. dakikada Guilherme'nin sağ kanattan kullandığı köşe atışında ön direğe hareketlenen Jevtovic'in kafa vuruşunda top savunmaya çarpıp az farkla dışarı gitti.

11. dakikada Maxim'in sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda Sorescu'nun şutu savunmadan sekti. Savunmadan seken top Kozlowski'nin önünde kalırken, Kozlowski'nin vuruşunda kaleci Deniz Ertaş meşin yuvarlağı çeldi.

18. dakikada Adil Demirbağ'ın pasında Ndao'nun ceza sahası dışından vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-0

40. dakikada sağ kanattan Ndao'nun pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Umut Nayir'in şutunda meşin yuvarlak auta gitti.

Alassane Ndao (AA)Alassane Ndao (AA)

RAKİP GÖZTEPE

Konyaspor, bir sonraki maçında Göztepe'ye konuk olacak. Gaziantep FK ise Gençlerbirliği'ni ağırlayacak.

1000. GOL NDAO'DAN

Konyaspor'un Senegalli kanat oyuncusu Alassane Ndao, kulüp tarihinin 1000. golünü atarak tarihe geçmeyi başardı. Ayrıca ikinci golün de asistini yaptı.

