Alassane Ndao (AA)

RAKİP GÖZTEPE

Konyaspor, bir sonraki maçında Göztepe'ye konuk olacak. Gaziantep FK ise Gençlerbirliği'ni ağırlayacak.

1000. GOL NDAO'DAN

Konyaspor'un Senegalli kanat oyuncusu Alassane Ndao, kulüp tarihinin 1000. golünü atarak tarihe geçmeyi başardı. Ayrıca ikinci golün de asistini yaptı.