Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Gaziantep FK'yı 3-0 yendi.
MAÇTAN DAKİKALAR
6. dakikada Guilherme'nin sağ kanattan kullandığı köşe atışında ön direğe hareketlenen Jevtovic'in kafa vuruşunda top savunmaya çarpıp az farkla dışarı gitti.
11. dakikada Maxim'in sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda Sorescu'nun şutu savunmadan sekti. Savunmadan seken top Kozlowski'nin önünde kalırken, Kozlowski'nin vuruşunda kaleci Deniz Ertaş meşin yuvarlağı çeldi.
18. dakikada Adil Demirbağ'ın pasında Ndao'nun ceza sahası dışından vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-0
40. dakikada sağ kanattan Ndao'nun pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Umut Nayir'in şutunda meşin yuvarlak auta gitti.
RAKİP GÖZTEPE
Konyaspor, bir sonraki maçında Göztepe'ye konuk olacak. Gaziantep FK ise Gençlerbirliği'ni ağırlayacak.
1000. GOL NDAO'DAN
Konyaspor'un Senegalli kanat oyuncusu Alassane Ndao, kulüp tarihinin 1000. golünü atarak tarihe geçmeyi başardı. Ayrıca ikinci golün de asistini yaptı.