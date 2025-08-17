Fenerbahçe'de 4 ayrılık! Jose Mourinho biletlerini kesti

A Spor'un haberine göre Mourinho'nun yeni sezonda kadroda yer vermeyi planlamadığı oyuncular arasında Emre Mor, Mimovic, Cengiz Ünder ve Diego Carlos bulunuyor. Deneyimli teknik adam, bu isimlerin takımdan ayrılmasında herhangi bir sorun olmayacağını yönetime bildirdi.

Jose Mourinho (AA) KAMP KADROSUNDA YER ALMADILAR Jose Mourinho'nun söz konusu oyuncuları Göztepe maçı kamp kadrosuna dahil etmemesi de dikkat çekti. Yönetim, önümüzdeki günlerde oyuncuların transferi için resmi adımlar atacak ve kulüplerle görüşmelere hız verecek.