Fenerbahçe'de 4 ayrılık! Jose Mourinho biletlerini kesti

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, yeni sezon planlaması kapsamında hazırladığı raporu yönetime sundu. Portekizli çalıştırıcı, kadroda düşünmediği dört futbolcunun ayrılığına onay verdi.

A Spor'un haberine göre Mourinho'nun yeni sezonda kadroda yer vermeyi planlamadığı oyuncular arasında Emre Mor, Mimovic, Cengiz Ünder ve Diego Carlos bulunuyor. Deneyimli teknik adam, bu isimlerin takımdan ayrılmasında herhangi bir sorun olmayacağını yönetime bildirdi.

KAMP KADROSUNDA YER ALMADILAR

Jose Mourinho'nun söz konusu oyuncuları Göztepe maçı kamp kadrosuna dahil etmemesi de dikkat çekti. Yönetim, önümüzdeki günlerde oyuncuların transferi için resmi adımlar atacak ve kulüplerle görüşmelere hız verecek.

FENERBAHÇE'DE YENİ DÖNEM

Mourinho'nun aldığı bu kararıyla birlikte Fenerbahçe'nin hem Süper Lig hem de Avrupa hedefleri doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdürdüğü ve takımdan ayrılacak isimlerin ardından yeni hamlelerin de hız kazanacağı belirtiliyor.

