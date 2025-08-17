PODCAST CANLI YAYIN

Amine Adli 30 milyon euro bonservisle Bournemouth yolunda

Fransız ve Alman basınında yer alan haberlere göre Bournemouth, Amine Adli ile kişisel şartlarda anlaşmaya vardı. Kulüpler arasındaki görüşmeler 30 milyon euro bandında sürüyor; resmi imza için son pürüzler masada.

Premier Lig temsilcisi Bournemouth, Bayer Leverkusen'in Fas asıllı Fransız futbolcusu Amine Adli'yi kadrosuna katmaya çok yakın. Fransız basınında yer alan haberlere göre oyuncu tarafıyla prensip anlaşması sağlanırken, kulüpler arasındaki görüşmeler 30 milyon euro seviyesinde bir bonservis üzerinden sürüyor.

25 yaşındaki sol kanat oyuncusu 2021 yılında Toulouse'dan Bayer Leverkusen'e transfer olmuştu. O dönem 7,5 milyon Euro bonservis bedeliyle kadroya katılan Adli, Alman ekibinde dört sezonda toplam 142 maça çıkarak 23 gol ve 24 asistlik katkı sağladı. Geçtiğimiz sezon 28 karşılaşmada forma giyen oyuncu, 2 gol ve 2 asist üreterek takımın önemli parçalarından biri olmayı sürdürdü. Hücum hattındaki çok yönlülüğü sayesinde hem sol kanatta hem de forvet arkasında görev yapabilen futbolcu, hızlı driplingleri ve içe kat ederek şut imkanı yaratmasıyla öne çıkıyor.

