Premier Lig'de tarihi an! 8 saniye kuralı uygulandı

Müsabakanın 4. dakikasında Burnley kalecisi Martin Dubravka, topu elinde fazla tuttu. IFAB'ın yeni açıkladığı kurallar gereği kalecilerin topu en fazla 8 saniye ellerinde tutmasına izin veriliyor. Bu sürenin aşılması halinde rakip takıma korner vuruşu veriliyor.

Dubravka'nın 8 saniyeyi aşması üzerine hakem Tottenham lehine korner kararı verdi. Bu uygulama, Premier Lig tarihinde bir ilk olarak kayıtlara geçti.

IFAB'IN YENİ DÜZENLEMESİ

Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), 2024 yazında futbol oyun kurallarında yaptığı değişiklikle "8 saniye kuralını" netleştirmişti. Daha önce bu kural yalnızca hakem inisiyatifine bağlıyken, yeni düzenlemeyle birlikte ihlallerin kesin bir yaptırımı oldu.