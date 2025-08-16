Rodrigo Muniz (EPA)

FERDİ KADIOĞLU 287 GÜN SONRA SAHADA

Mücadeleye yedek başlayan milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, 2 Kasım 2024'ten bu yana ilk kez forma giydi. 287 günlük aranın ardından sahaya dönen Kadıoğlu, 69. dakikada Yankuba Minteh'in yerine oyuna dahil oldu.

Brighton, ligin 2. haftasında Everton deplasmanına çıkacak. Fulham ise sahasında Manchester United'ı konuk edecek.