Ferdi Kadıoğlu'na son dakika şoku! Brighton - Fulham: 1-1 | MAÇ SONUCU

İngiltere Premier Lig’in 1. hafta mücadelesinde Brighton, sahasında Fulham’ı ağırladı. American Express Stadyumu’nda oynanan karşılaşma, 1-1’lik eşitlikle sona erdi.

Brighton'ın tek golü, 55. dakikada penaltıdan Matthew O'Riley'in ayağından geldi. Fulham ise uzatma dakikalarında skoru dengeledi. Rodrigo Muniz, 90+7'de ağları havalandırarak takımına 1 puanı kazandırdı.

Rodrigo Muniz (EPA)Rodrigo Muniz (EPA)

FERDİ KADIOĞLU 287 GÜN SONRA SAHADA

Mücadeleye yedek başlayan milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, 2 Kasım 2024'ten bu yana ilk kez forma giydi. 287 günlük aranın ardından sahaya dönen Kadıoğlu, 69. dakikada Yankuba Minteh'in yerine oyuna dahil oldu.

Brighton, ligin 2. haftasında Everton deplasmanına çıkacak. Fulham ise sahasında Manchester United'ı konuk edecek.

